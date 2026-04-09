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▲鄧紫棋今晚首登台北大巨蛋演出，她表示雖然她在舞台上看起來很有活力，但是私底下也有脆弱、敏感的一面。（圖／讀者提供）

鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，今（9）日晚間正式在台北大巨蛋登場。儘管在台上她依然維持一貫的積極與陽光，並未刻意對觀眾強調這幾年的官司辛酸，但對一路見證她成長的樂迷而言，今晚這場演出更像是一次重生之唱。她和前東家長達6年版權糾紛，好不容易奪回《I AM GLORIA》專輯的重新錄製權，今晚能聽見多首經典歌曲，如：〈泡沫〉、〈光年之外〉、〈睡公主〉、〈喜歡你〉〈A.I.N.Y. 愛你〉，更是額外感動。回望鄧紫棋與前公司的合約紛爭，自2019 年解約以來，這場法律訴訟不僅考驗著她的心志，根據她過往在社群平台的自白，這段期間她竟未曾收到過一分一毫的舊歌版稅。這場糾紛起源於她15歲時，在母親陪同下簽署的一份全英文合約，讓她親手孕育的音樂作品著作權，長期落在他人手中，甚至面臨「創作者差點不能唱自己寫的歌」的絕境。這段版權戰之所以能出現轉機，鄧紫棋在去年時曾分享，最終能合法重錄舊作，竟是因為她14歲時因覺得協會名稱很酷而天真加入「香港作曲及作詞家協會 」（CASH）的舉動，在多年後竟成為她律師團隊手中的法律依據，保住了作品的傳播權，讓她得以在2025年正式啟動《I AM GLORIA》重錄計畫。她去年在臉書上表示：「我竟然被那個懵懂幼稚的小GLORIA護航了。」今晚在大巨蛋，雖然鄧紫棋未多談官司，但她選擇以歌聲說話。每一首歌曲的背後，都代表著一位創作者重新奪回生命主控權的軌跡，「我見過光，所以只想把光反射出去！」今晚的大巨蛋，是鄧紫棋首度以這套充滿重生意義的曲目獻給台北，別具意義。