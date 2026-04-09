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▲鄧紫棋（如圖）今日演出秀了彈琴和打鼓才藝。（圖／讀者提供）

鄧紫棋今（9）日首度進軍台北大巨蛋，場內4萬名觀眾見證了震撼的視聽盛宴，也看見了前所未有、如鄰家女孩般真實的鄧紫棋。令人驚訝的是，整場高難度的演出竟然完全沒有設置提詞機，鄧紫棋憑藉著對創作的深刻記憶與熱情，與全場歌迷展開了一場心靈對談。甚至在即興點歌環節忘了歌詞時，直接率性地哼旋律代替，她也說，這還是人生第一次點歌不會唱歌詞時，率性地只哼唱旋律，就獻給台北了。演唱會一開場，鄧紫棋與歌迷分享心路歷程。她自剖是一個心思極其敏感細膩的人，「很容易感受到悲傷與快樂，也常常能感應到別人的情緒。」她表示，過去的自己非常在意他人眼光，總想維持完美的形象。今晚在大巨蛋的舞台上，她放下武裝：「現在的我不怕在大眾面前暴露自己的脆弱之處，那是真實的我。」真實的告白，拉近了舞台與萬名觀眾的距離，讓現場氛圍瞬間變得如同好友聚會般溫馨。演唱會進入安可環節，經典神曲〈泡沫〉旋律響起，現場隨即發生令歌迷驚呼的一幕，多數顆巨大粉紅泡泡緩緩在場館中飛舞升空。鄧紫棋唱完興奮地向觀眾說明：「這些泡泡不是每個場地都有條件可以飛的，因為台北大巨蛋空間夠大，而且是室內場館，我們才終於有機會讓泡泡飛起來。」關於〈泡沫〉的創作故事時，鄧紫棋表示，19歲那年在紐約寫下這首歌時，心情非常悲傷，「當下的我真的認為愛情就像泡沫一樣，繽紛卻一戳就破。」但隨著年紀漸長，經歷過風雨的她，對人生有了截然不同的體悟。她對全場說：「現在我發現，其實外在的世界才是泡沫，唯有愛才是真實且恆久的。」她表示，要把現場飛舞的大顆粉紅泡泡送給觀眾，因為這些裝置飛舞的泡泡不會被戳破，希望每個人都能在變動的世界中，握住內心那份真實的愛。