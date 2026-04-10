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克里姆林宮當地時間9日表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布在東正教復活節期間，對烏克蘭暫時停火32小時，烏國總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）已同意遵守這項暫時停火協議。根據《路透社》報導，這項暫時停火協議從11日下午4點起生效，至4月12日午夜結束，時間點是因為俄烏2國都有一定數量的東正教信徒，多用東正教曆法，今年的東正教復活節在4月12日。俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）已指示總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），暫停期間所有軍事行動，但仍做好因應敵方挑釁、侵略的行為。對此，澤倫斯基則回應，烏克蘭早已提議今年要在復活節期間停火，強調民眾需要一個「沒有威脅、真正走向和平的復活節」，提醒即使復活節結束，俄羅斯仍可以選擇不再發動新攻勢。原文連結：Russia's Putin announces Orthodox Easter ceasefire, Ukraine's Zelenskiy agrees