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美國與伊朗於美東時間7日宣布停火兩週，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）通行問題雖列入條件之一，雙方立場卻大相徑庭。川普宣稱伊朗同意「全面、即時、安全地開放」海峽，德黑蘭方面卻表示只願以有限且可控的方式開放，所有船舶須事先與伊朗軍方協調才得通行。停火墨跡未乾，伊朗隨即指控以色列對黎巴嫩發動攻擊並再度封鎖海峽，布蘭特原油在8日早盤一度重挫16%至每桶92美元，9日受再封鎖消息影響反彈至約97美元，市場依然劇烈震盪。新加坡國立大學商業分析與營運管理系副教授吳培源接受媒體訪問時指出，即便美伊立即停火、荷姆茲海峽重新開放，供應鏈與原油供應仍需時間恢復，預計至少要兩到三個月才能趨於穩定。華僑銀行宏觀研究主管謝棟銘也強調，中東多處重要基礎設施在這波衝突中受損，重建與恢復供應都需要相當時間，但他也點出，若停火成真，通膨預期有望改善，商品價格可能出現回調。這場持續超過五週的衝突對東南亞的衝擊尤為嚴峻。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座資深研究員梅農（Jayant Menon）指出，東南亞各國約三分之二的原油進口依賴中東，是全球受影響最深的區域之一。其中越南、菲律賓、泰國與印尼等高度仰賴中東石油的國家首當其衝；若從貧困群體受衝擊的角度觀察，柬埔寨、寮國、緬甸與東帝汶等最不發達國家所受的打擊則更為沉重。梅農解釋，能源成本上漲幾乎直接或間接推高所有商品的售價，加劇通膨，而窮人的消費支出占收入的比例遠高於富裕群體，因此受物價上漲的影響更大。東南亞最貧困的國家通常也是最依賴農業的國家，民眾不僅面臨運輸成本上漲的直接壓力，中東化肥供應受阻更連帶推高農作物與食品價格。聯合國糧農組織4月初公布的數據顯示，全球食品價格指數3月較2月上升2.4個百分點，漲勢已逐步浮現。新加坡社科大學副教授關耀漢進一步分析，除能源與食品以外，食品包裝價格的漲勢可能很快顯現；一旦衝突升級，洗衣液、肥皂等依賴塑料和工業化學品生產的日用品也難逃波動。東南亞是電子、機械及汽車零件的重要製造基地，而中東氦氣與鋁等核心原料供應受阻，對工業生產的連鎖衝擊同樣不可輕忽。在各國應對措施方面，菲律賓已宣布進入能源緊急狀態，實施燃料配給與限價，並取消部分航班、實施學校停課。東南亞多國也相繼推出緊急措施，包括減免燃油關稅、動用石油基金提供補貼，以及強制推行居家辦公等節能方案。值得注意的是，在美伊宣布停火之前，已有數艘泰國與馬來西亞船舶獲准通行荷姆茲海峽。謝棟銘對此表示，目前獲准通行的船隻數量雖然有限，但多一艘是一艘，若慢慢有更多船隻得以通行，對所有人而言都是正面訊號。