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▲鄧紫棋（如圖）今晚在大巨蛋開唱，就像鄰家女孩，和觀眾大聊自己的脆弱之處，唱完歌哭了，也隨性地坐下來擦眼淚。她也透露，演唱會沒有設題詞機，一切靠自己。（圖／讀者提供）

以下為演唱會現場5看點，有演出內容曝光，請謹慎閱讀：

華語樂壇天后 G.E.M.鄧紫棋昨（9）日晚間首登台北大巨蛋，以視聽饗宴與歌迷共度難忘的一夜。這場耗時多年籌備的巡演，不僅是她音樂生涯的里程碑，也是一場關於重生與愛的告白，今晚開始還有三場，《NOWNEWS今日新聞》特別整理現場5大不可錯過的看點，若不想被爆雷，也謹慎閱讀。《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會昨晚正式完成第150場，本次台北站更將迎來華麗的2.0升級版，包括權杖意象、機械巨獅與4D特效，一連4天帶給歌迷極致的視覺震撼。其中還有鄧紫棋的生命故事，先前經歷和前東家版權官司的她，曾走過生命低潮，她期盼透過音樂傳遞力量：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」在演唱會現場，她雖然沒有明講自己遭遇了哪些挫折，但最直覺地聯想是這件事曾經帶給她的生命低谷，但她在席間一直傳達，即使是走過低谷，依舊可以走過去，她個人是靠著神的恩典走過，她也把這樣的勇氣傳達給觀眾。演唱會一開場，舞台上出現巨大的「半獸半機械獅子」視覺景觀，氣勢磅礡。鄧紫棋化身為在這座「摩天動物園」中覺醒的戰士，演唱〈摩天動物園〉透過強烈的重低音與饒舌，揭開現代都市生活的荒謬與慾望。這座巨獅象徵著她在演藝圈闖蕩多年的強韌與威嚴，宣告她已準備好帶著聽眾衝破枷鎖。此外，鄧紫棋生日在8月16日，太陽星座在獅子座，搭乘獅子出場很適合她，也很有女王的氣勢。在演唱多首代表作後，鄧紫棋在演唱她的英文名字同名作〈Gloria〉時，舞台巧妙運用了高科技水柱特效，與雷射光影交織成壯闊的視覺畫面，加上舞台上的水柱，水柱隨著旋律律動，時而如溫柔細雨，時而如激昂瀑布，最高潮點是出現如同摩西出紅海的大海分隔畫面，象徵著情感的宣洩與洗滌。在台北大巨蛋寬廣的空間下，畫面顯得格外震撼，讓觀眾彷彿置身於一場淨化心靈的神聖祭典。這場巡演以《I AM GLORIA》為名，Gloria是鄧紫棋父親為她取的英文名，在拉丁文裡代表光芒、榮耀。昨晚她在現場也曾提到，她是一名曾經見過光的人，既然見到那樣的光，就要把光送出去。她希望透過 Gloria 這個名字，將她見過的光，反射給每一位在黑暗中掙扎的人。安可曲唱到鄧紫棋代表作〈泡沫〉時，有多顆巨大泡泡緩緩在室內升空飛舞。鄧紫棋表示，飛天泡泡裝置對場地要求極高，必須空間夠大且在室內，因為台北大巨蛋完全符合條件，才能呈現這份驚喜。她將19歲寫下的傷心泡沫，轉變成現在「不會破的愛」，並將這樣的幸福象徵送給現場4萬名觀眾。最令歌迷動容的看點，莫過於鄧紫棋的真誠。演唱會最後，鄧紫棋才透露她沒有用提詞機，都是靠自己記。在即興點歌環節，即便短暫忘記歌詞，她也以哼旋律的方式代替，甚至笑著自剖，本身是一個心思敏感脆弱的人，可以感受到別人的喜怒哀樂，就像鄰家女孩聊心事一樣跟觀眾聊天，還主動提到，希望未來可以有機會常常來演出，完全沒有距離。