作者：財訊雙週刊／財訊新聞中心
全球地緣政治緊張情勢升溫，在持續進行的美伊戰爭中，世人看到新武器的應用，正挑戰傳統軍備思維。為探討現代戰爭科技趨勢的轉變，台灣軍工產業的
新機會，最新一期《財訊》雙週刊製作「台美軍工新聯盟」專題，報導台灣從單純對美軍購，逐步納入國防系統的信任供應鏈的轉變，同時在美方技術與訂
單帶動下，盤點台廠的市場新局。
此外，《財訊》特別專訪美國在台協會（AIT）處長谷立言，明確闡述台灣在第一島鏈的重要性，以及台美軍工產業合作的架構與展望。
自2016年蔡英文政府將國防自主納入「五加二產業創新計畫」核心以來，政策已推動近十年。期間歷經疫情與供應鏈重組，各國由全球分工轉向強調供應鏈韌性；2022年俄烏戰爭更讓無人機等不對稱戰力成為戰場主角，加速各國調整國防策略。在此背景下，美歐民主陣營與中俄陣營對峙的格局成形，地緣政治競爭並擴及經濟、科技與製造體系。國防大學前院長余宗基指出，美國已意識到中國在製造與後勤能力上的崛起對其軍事優勢構成威脅，因此必須重建供應鏈與製造基礎。
為強化國防供應鏈，美國通過2024年度《國防授權法》，要求針對半導體、藥品與稀有金屬進行風險管理，目標在2027年前達到供應鏈去中化並提升韌性。同時，美國推動與盟友合作，成立「印太產業韌性夥伴」（PIPIR），建構非中國的國防供應鏈。
在此架構下，台灣國防自主政策也與全球國防工業接軌。台廠角色從零件代工，升級為系統整合與供應鏈合作夥伴。《財訊》報導指出，2024年，美國無人機企業訪台，展開供應鏈對接；2025年，美國軍工新創也開始與台廠合作。同年台北航太暨國防展規模明顯擴大，台廠展示無人機與無人艦產品，多數背後已有美方技術或單位支持。美國2026年度《國防授權法》更提高對台安全合作預算，並明訂無人機與反無人機系統合作。此外，美國無人載具系統國際協會（AUVSI）也確定與工研院合作，推動「綠色無人機系統認證」，使台灣成為美國海外唯一認證地區。
隨著國防特別預算納入台美共同研發項目，雙方合作已由採購擴展至技術與製造層面。AIT處長谷立言強調，台灣在無人機與反無人機系統上的發展，符合自
身防衛需求，也符合其產業優勢。由於西太平洋第一島鏈的重要性，美國正依各盟國條件進行分工合作。
台灣在無人機領域原本具備完整供應鏈，但過去多以代工為主。如今在美國主導的民主供應鏈中，台灣被賦予無人機、精準彈藥與通訊系統的重要角色。未
來可能形成「台灣製造、美國品牌、全球銷售」的新模式。
在此台美軍工合作的大趨勢下，哪些台廠會順勢脫穎而出，也是另個值得關注的課題。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第761期）
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訪5重點
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新機會，最新一期《財訊》雙週刊製作「台美軍工新聯盟」專題，報導台灣從單純對美軍購，逐步納入國防系統的信任供應鏈的轉變，同時在美方技術與訂
單帶動下，盤點台廠的市場新局。
此外，《財訊》特別專訪美國在台協會（AIT）處長谷立言，明確闡述台灣在第一島鏈的重要性，以及台美軍工產業合作的架構與展望。
自2016年蔡英文政府將國防自主納入「五加二產業創新計畫」核心以來，政策已推動近十年。期間歷經疫情與供應鏈重組，各國由全球分工轉向強調供應鏈韌性；2022年俄烏戰爭更讓無人機等不對稱戰力成為戰場主角，加速各國調整國防策略。在此背景下，美歐民主陣營與中俄陣營對峙的格局成形，地緣政治競爭並擴及經濟、科技與製造體系。國防大學前院長余宗基指出，美國已意識到中國在製造與後勤能力上的崛起對其軍事優勢構成威脅，因此必須重建供應鏈與製造基礎。
為強化國防供應鏈，美國通過2024年度《國防授權法》，要求針對半導體、藥品與稀有金屬進行風險管理，目標在2027年前達到供應鏈去中化並提升韌性。同時，美國推動與盟友合作，成立「印太產業韌性夥伴」（PIPIR），建構非中國的國防供應鏈。
在此架構下，台灣國防自主政策也與全球國防工業接軌。台廠角色從零件代工，升級為系統整合與供應鏈合作夥伴。《財訊》報導指出，2024年，美國無人機企業訪台，展開供應鏈對接；2025年，美國軍工新創也開始與台廠合作。同年台北航太暨國防展規模明顯擴大，台廠展示無人機與無人艦產品，多數背後已有美方技術或單位支持。美國2026年度《國防授權法》更提高對台安全合作預算，並明訂無人機與反無人機系統合作。此外，美國無人載具系統國際協會（AUVSI）也確定與工研院合作，推動「綠色無人機系統認證」，使台灣成為美國海外唯一認證地區。
隨著國防特別預算納入台美共同研發項目，雙方合作已由採購擴展至技術與製造層面。AIT處長谷立言強調，台灣在無人機與反無人機系統上的發展，符合自
身防衛需求，也符合其產業優勢。由於西太平洋第一島鏈的重要性，美國正依各盟國條件進行分工合作。
台灣在無人機領域原本具備完整供應鏈，但過去多以代工為主。如今在美國主導的民主供應鏈中，台灣被賦予無人機、精準彈藥與通訊系統的重要角色。未
來可能形成「台灣製造、美國品牌、全球銷售」的新模式。
在此台美軍工合作的大趨勢下，哪些台廠會順勢脫穎而出，也是另個值得關注的課題。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第761期）
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