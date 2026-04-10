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▲劉俊謙（左）在《寒戰1994》扮演梁家輝角色的青年時期，是片中的重要主角。（圖／華映娛樂提供）

▲《寒戰1994》宣布台灣將於5月8日上映，除了郭富城、梁家輝這兩大系列要角都回歸之外，吳慷仁（如圖）也加入演出，引起熱議。（圖／華映娛樂提供）

最強華語警匪電影《寒戰》系列十年強勢回歸，前傳《寒戰1994》台灣將於5月8日上映！電影上映消息一出，果然引發影迷高度期待，今（10）日公布前導預告，以時空交錯的敘事手法引出故事焦點，梁家輝扮演的李文彬突然失蹤，出現了一份1994年的機密文件，為電影揭開序幕，預告也充滿了「寒戰」式的金句，讓電影緊張氣氛高張到滿點。今天公布的前導預告可以見到《寒戰》系列的經典畫面之外，可以見到2017年因李文彬失蹤，讓郭富城演出的警務處長尋找資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）協助追查真相，簡奧偉交出了一份1994年李文彬的絕密檔案。時間回到1994年，香港權力交接出現的真空期即將到來，英方暗中佈局，曾演出神劇《冰與火之歌：權力遊戲》的艾登吉倫化身英國政府高層，高高在上說出：「我們不會違返法律，法律是我們寫的。」點出了當時制度是最重要的遊戲規則。在警隊內部，警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬（劉俊謙 飾）迎來宿命交鋒。蔡元祺極具城府地拋出一句：「有的事，能做不能說，有的能說不能做，知不知道？」揭示兩人早於當年已關係匪淺、互相牽制，面對多方勢力進逼，李文彬也熱血反擊：「你真的以為，香港是你作主？」兩人在非常時期展開一場非常手段的權力之戰。《寒戰1994》破天荒匯聚多達40位國際、跨世代實力派演員，締造香港影史上難得一見的龐大格局。在今日釋出的預告片中，除了12大要角陸續出場，也有更多神祕角色帶給觀眾驚喜！在預告片中，動作巨星元彪就以神祕角色驚喜現身，並說出：「黑和白，從來都是你中有我，我中有你。」一針見血地概括戲中40位橫跨政、商、警、黑四個界別人物的群鬥角力，而這些充滿寒戰風格的經典台詞，更指出香港不只是亞洲金融中心，更是遠東情報中心，讓電影格局更大，也讓影迷們直呼對前傳超期待。《寒戰1994》描述2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，為此，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神祕檔案。1994年，香港回歸前夕，政治部即將解散。一宗富商綁架案，讓熱血正義的李文彬（劉俊謙 飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖 飾），在警界掀起一場暗潮湧動的權力較量。首富家族潘氏父子（謝君豪及吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英方四方勢力捲入其中，各有算盤、相互牽制，香港迎來了新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風波埋下了伏筆。