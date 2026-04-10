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▲鄧紫棋首次登上臺北大巨蛋演出，她表示雖然她在舞台上看起來很有活力，但是私底下也有脆弱、敏感的一面。（圖／讀者提供）

《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》台北站完整歌單

開場連發炸場 鄧紫棋經典一出全場直接合唱

鄧紫棋舞台拉好拉滿 點出演唱會主旨

安可誠意爆棚 點歌環節直接變見面會

華語天后鄧紫棋（G.E.M.）昨（9）日晚間正式登上臺北大巨蛋，一連4天開唱的《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》台北站火力全開。首場從19:30一路唱到22:40，整整超過3小時幾乎沒冷場，高規格舞台搭配視覺設計全面升級，現場氣氛從開場就直接拉滿。《NOWnews今日新聞》也整理本次32首完整歌單，讓沒到場的歌迷也能一次掌握。1.摩天動物園2.灰狼3.來自天堂的魔鬼4.光年之外5.差不多姑娘6.透明7.孤獨8.冰河時代9.於是10. 再見11.你不是第一個離開的人12.睡公主+A.I.N.Y愛你+Where Did U Go+你把我灌醉+你不是真正的快樂+龍捲風+紅薔薇白玫瑰13.唯一14.句號15.GLORIA16.Amazing Grace17.讓世界暫停一分鐘18.老人與海 （鋼琴演奏）19.多遠都要在一起20.FIND YOU21. 喜歡你22.夜的盡頭23.倒數24.新的心跳25.G.E.M./ Walk On Water26.泡沫27.我只在乎你 （清唱）28.有心人（清唱）29.Mascare 煙燻妝（清唱）30.夜空中最亮的星（哼唱旋律）31.情人32.天空沒有極限演唱會一開場就不囉嗦，鄧紫棋直接用〈摩天動物園〉、〈灰狼〉、〈來自天堂的魔鬼〉3連發暖場，節奏緊湊、氣氛瞬間被點燃，唱到〈光年之外〉時，全場幾乎不用她開口，觀眾自己接唱，現場直接變大型KTV。接著透過VCR轉場，演出進入較內斂的段落，〈差不多姑娘〉、〈透明〉、〈孤獨〉一首接一首，把情緒慢慢往下沉；中段則安排經典組曲，〈睡公主〉、〈A.I.N.Y愛你〉、〈龍捲風〉串在一起，從舊歌到新作無縫接軌，也讓不少老粉直接被勾起回憶。進入後半段後，整場演出的主軸「GLORIA」開始浮出來，鄧紫棋接連帶來〈GLORIA〉、〈Amazing Grace（奇異恩典）〉、〈讓世界暫停一分鐘〉，舞台氛圍轉為帶點信仰感與自我對話的層次，不再只是嗨，而是慢慢讓人沉澱思緒。其中一大亮點，是鄧紫棋親自坐上鋼琴彈唱〈老人與海〉，沒有過多包裝，反而更能聽見她的聲音與情緒，接著再用〈多遠都要在一起〉、〈FIND YOU〉、〈喜歡你〉把現場拉回熟悉的旋律，觀眾情緒也再次被帶起，最後一段用〈夜的盡頭〉、〈倒數〉、〈新的心跳〉一路推到高潮，節奏越來越快，情緒也收得相當完整。安可一出來，〈泡沫〉前奏一下，全場瞬間沸騰，幾乎每個人都在跟著唱，接著進入粉絲最期待的點歌橋段，她直接清唱〈我只在乎你〉、〈有心人〉、〈煙燻妝〉，還隨興哼了〈夜空中最亮的星〉，距離感瞬間拉近，現場氣氛變得很像大型粉絲見面會。最後，鄧紫棋以〈情人〉與〈天空沒有極限〉作為收尾，整場共演出32首歌，超過3小時演出份量給好給滿，從唱功、編排到情緒堆疊都看得出準備相當完整，也再次證明鄧紫棋在華語樂壇的穩定實力。