作者：財訊雙週刊／林信男、財訊新聞中心
「股神」巴菲特於美東時間3月31日，接受美國財經媒體CNBC專訪，透露他雖然已將波克夏．海瑟威執行長一職，交棒給接班人阿貝爾（Greg Abel），但仍
持續參與波克夏的投資決策。
現年95歲的巴菲特表示，卸下執行長職務後，他依然每天進辦公室上班，繼續為波克夏貢獻一己之力。巴菲特謙稱，自己的工作效率很低，遠不如阿貝爾，「葛雷格（阿貝爾）1天的工作量，比我1週的工作量還多，就算和我巔峰時期相比，也是如此。」
《財訊》雙週刊分析，上述言論意味著，巴菲特雖已交棒，但還是對市場抱持高度關注，他也在受訪過程中，分享個人投資觀點，內容涵蓋以下5項重點。
一、看當前市場震盪：這不算什麼近期受到美伊戰爭影響，油價和股市都出現明顯震盪，但對巴菲特這樣的投資
老手而言，他不會花太多心思在短期波動上。
「這不算什麼」，巴菲特掌管波克夏期間，公司股價曾經歷3次腰斬，在他看來，市場最糟糕的時期，是2007到2008年，與當時相比，現在的股票價格，還算
不上便宜。
《財訊》雙週刊指出，巴菲特稱，近期他只進行了一筆「小額買進」，但他並未說明投資標的為何，僅強調，若市場出現大幅下跌，波克夏就會展開布局。
二、等待時機 有意買進更多蘋果股票波克夏於今年2月發布2025年第4季「13F持倉報告」，內容顯示，當季波克夏對蘋果的持股，從2.38億股減至約2.28億股，但蘋果仍是波克夏的頭號持股。
巴菲特認為，波克夏減持蘋果股票「賣得太早」，但因為當初買進的時間更早，所以投資成效還不錯。
在巴菲特眼中，消費者對蘋果產品的喜愛程度很高，且現任執行長庫克是一個傑出的企業管理者，「我很高興蘋果成為我們持倉最大的股票，但我不樂見一
檔股票的持倉規模，超過其他投資標的總和。」
巴菲特說，蘋果股價降至波克夏願意大量買進的程度，並非不可能，但在當前的市場環境下，這件事不會發生。
三、談人工智慧發展 坦言不擅長比起「科技公司」的說法，巴菲特更傾向把蘋果視為一家消費品公司。當主持人問及，對當紅的科技股和人工智慧（AI）有何看法？巴菲特坦率地回應，「我沒有（看法）」。
「我肯定不擅長（科技）」，巴菲特表示，自己很晚才接觸科技相關議題，學習新事物的速度也很慢，至今仍不太會用手機。可是iPhone的出現讓巴菲特意識到，這款實用商品，會讓人們想要擁有它，「你遲早會擁有1支，你的孩子也會想要1支。」
四、認為自己能知悉市場走向的想法太瘋狂聊到私募信貸是否會引發金融危機時，巴菲特坦言，「我不知道，我也不認為我知道會發生什麼事」；因此，波克夏能做的，就是做好萬全準備，持有現金和國庫券。
「認為自己能知悉市場走向的想法，簡直太瘋狂了。」巴菲特認為，當某些人向全世界聲稱自己掌握了某些消息，就像上電視宣布在自家後院發現黃金一樣。
面對市場上各式各樣的投資機會，巴菲特始終秉持謹慎態度，「我從不因為大家覺得會漲就買進」。
思慮不周的投資就像賭博。根據《財訊》雙週刊報導，巴菲特回憶，當年他和妻子去拉斯維加斯度蜜月，看到一堆穿著考究、搭著私人飛機飛了好幾個小時來到賭城的人，砸下一大筆錢，就為了玩吃角子老虎，「怎會有些智商不低的人，爭先恐後地去做蠢事？」
五、聯準會應設定「零通膨」目標現階段，美國聯準會（Fed）正處於進退兩難的窘境，一方面擔心通膨升溫，另一方面又要注意就業市場和經濟成長有無趨緩跡象；對此，巴菲特並未明確表達立場，但他對現任Fed主席鮑爾的表現，給予肯定。
《財訊》披露，2020年3月，為了減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed採取降息措施。巴菲特認為，鮑爾降息的時間點很恰當，「如果他再等2、3個星期，就會是一場災難，猶如骨牌接連倒下一般。」
巴菲特稱，鮑爾和1980年代力抗通膨的前Fed主席伏克爾（Paul Volcker），都是他心目中的「Fed英雄」。
不過，巴菲特直言，他不喜歡Fed把通膨目標設定在2％，因為此舉等於是在告訴投資人，一旦投資報酬率低於2％，就等於是落後（指投報率被通膨吃掉），「我希望他們能設定『零通膨目標』（zero inflation target）。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
※本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果
延伸閱讀：
渣打銀行在台40年 首位台籍總經理出線！游天立用兩大武器搶攻台灣新富
台美國防合作升溫 台廠軍工鏈迎來黃金期
台灣音樂劇登上百老匯背後！志聖出錢出力出場地 躍演劇團讓世界看見台灣
我是廣告 請繼續往下閱讀
持續參與波克夏的投資決策。
現年95歲的巴菲特表示，卸下執行長職務後，他依然每天進辦公室上班，繼續為波克夏貢獻一己之力。巴菲特謙稱，自己的工作效率很低，遠不如阿貝爾，「葛雷格（阿貝爾）1天的工作量，比我1週的工作量還多，就算和我巔峰時期相比，也是如此。」
《財訊》雙週刊分析，上述言論意味著，巴菲特雖已交棒，但還是對市場抱持高度關注，他也在受訪過程中，分享個人投資觀點，內容涵蓋以下5項重點。
一、看當前市場震盪：這不算什麼近期受到美伊戰爭影響，油價和股市都出現明顯震盪，但對巴菲特這樣的投資
老手而言，他不會花太多心思在短期波動上。
「這不算什麼」，巴菲特掌管波克夏期間，公司股價曾經歷3次腰斬，在他看來，市場最糟糕的時期，是2007到2008年，與當時相比，現在的股票價格，還算
不上便宜。
《財訊》雙週刊指出，巴菲特稱，近期他只進行了一筆「小額買進」，但他並未說明投資標的為何，僅強調，若市場出現大幅下跌，波克夏就會展開布局。
二、等待時機 有意買進更多蘋果股票波克夏於今年2月發布2025年第4季「13F持倉報告」，內容顯示，當季波克夏對蘋果的持股，從2.38億股減至約2.28億股，但蘋果仍是波克夏的頭號持股。
巴菲特認為，波克夏減持蘋果股票「賣得太早」，但因為當初買進的時間更早，所以投資成效還不錯。
在巴菲特眼中，消費者對蘋果產品的喜愛程度很高，且現任執行長庫克是一個傑出的企業管理者，「我很高興蘋果成為我們持倉最大的股票，但我不樂見一
檔股票的持倉規模，超過其他投資標的總和。」
巴菲特說，蘋果股價降至波克夏願意大量買進的程度，並非不可能，但在當前的市場環境下，這件事不會發生。
三、談人工智慧發展 坦言不擅長比起「科技公司」的說法，巴菲特更傾向把蘋果視為一家消費品公司。當主持人問及，對當紅的科技股和人工智慧（AI）有何看法？巴菲特坦率地回應，「我沒有（看法）」。
「我肯定不擅長（科技）」，巴菲特表示，自己很晚才接觸科技相關議題，學習新事物的速度也很慢，至今仍不太會用手機。可是iPhone的出現讓巴菲特意識到，這款實用商品，會讓人們想要擁有它，「你遲早會擁有1支，你的孩子也會想要1支。」
四、認為自己能知悉市場走向的想法太瘋狂聊到私募信貸是否會引發金融危機時，巴菲特坦言，「我不知道，我也不認為我知道會發生什麼事」；因此，波克夏能做的，就是做好萬全準備，持有現金和國庫券。
「認為自己能知悉市場走向的想法，簡直太瘋狂了。」巴菲特認為，當某些人向全世界聲稱自己掌握了某些消息，就像上電視宣布在自家後院發現黃金一樣。
面對市場上各式各樣的投資機會，巴菲特始終秉持謹慎態度，「我從不因為大家覺得會漲就買進」。
思慮不周的投資就像賭博。根據《財訊》雙週刊報導，巴菲特回憶，當年他和妻子去拉斯維加斯度蜜月，看到一堆穿著考究、搭著私人飛機飛了好幾個小時來到賭城的人，砸下一大筆錢，就為了玩吃角子老虎，「怎會有些智商不低的人，爭先恐後地去做蠢事？」
五、聯準會應設定「零通膨」目標現階段，美國聯準會（Fed）正處於進退兩難的窘境，一方面擔心通膨升溫，另一方面又要注意就業市場和經濟成長有無趨緩跡象；對此，巴菲特並未明確表達立場，但他對現任Fed主席鮑爾的表現，給予肯定。
《財訊》披露，2020年3月，為了減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed採取降息措施。巴菲特認為，鮑爾降息的時間點很恰當，「如果他再等2、3個星期，就會是一場災難，猶如骨牌接連倒下一般。」
巴菲特稱，鮑爾和1980年代力抗通膨的前Fed主席伏克爾（Paul Volcker），都是他心目中的「Fed英雄」。
不過，巴菲特直言，他不喜歡Fed把通膨目標設定在2％，因為此舉等於是在告訴投資人，一旦投資報酬率低於2％，就等於是落後（指投報率被通膨吃掉），「我希望他們能設定『零通膨目標』（zero inflation target）。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
※本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果
延伸閱讀：
渣打銀行在台40年 首位台籍總經理出線！游天立用兩大武器搶攻台灣新富
台美國防合作升溫 台廠軍工鏈迎來黃金期
台灣音樂劇登上百老匯背後！志聖出錢出力出場地 躍演劇團讓世界看見台灣