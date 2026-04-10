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▲鄧紫棋久違更新IG，分享一系列練唱的照片，問候台灣粉絲。（圖／G.E.M.鄧紫棋IG@gem0816）

現場公告曝光 多首熱門歌都列入

高規格舞台再升級 視覺效果成亮點

鄧紫棋激光歌單

鄧紫棋（G.E.M.）昨（9）日在臺北大巨蛋開唱，首場就以超過3小時、32首歌曲的高強度演出掀起熱潮，不過除了歌單本身引發討論外，現場一段「激光使用提示」畫面意外在網路瘋傳，讓不少觀眾驚呼：「原來這麼多首都有用到激光！」《NOWNEWS今日新聞》也整理「激光歌單」給讀者，請讀者前往演唱會前必看，以免手機拍到一半被雷射光掃到報銷。鄧紫棋睽違7年重返台灣開唱，32首歌唱好唱滿，不過昨晚有觀眾拍下現場大螢幕畫面，內容清楚列出本次演唱會中會使用「雷射光（激光）」的曲目，包括〈光年之外〉、〈於是〉、〈再見〉、〈GLORIA〉、〈Find You〉、〈喜歡你〉、〈夜的盡頭〉、〈新的心跳〉、〈泡沫〉等多首經典歌曲，名單一曝光立刻在社群引發熱議。不少網友看到名單後第一反應就是「也太多首」，甚至有人笑說根本是：「半場都在開激光」，也有粉絲表示原本以為只有幾首大歌會用，沒想到幾乎整段演出都搭配視覺效果，直呼「這場真的是用好用滿」。事實上，《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》本來就主打全面升級，從燈光、舞台到視覺敘事都下足功夫，激光設計不只是效果，更是搭配歌曲情緒的重要元素，讓整場演出從聽覺延伸到視覺，觀眾沉浸感大幅提升。值得注意的是，現場也特別提醒觀眾避免用手機鏡頭直拍激光，以免造成設備損壞，顯示主辦單位在效果與安全之間都有考量，整體來看這次演唱會不只歌單誠意十足，連細節安排也被粉絲認為「真的很頂」。〈光年之外〉〈於是〉〈再見〉〈GLORIA〉〈Find You〉〈喜歡你〉〈夜的盡頭〉〈新的心跳〉〈G.E.M／Walk on Water〉〈泡沫〉