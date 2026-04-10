我是廣告 請繼續往下閱讀

美國即將迎來建國250週年，白宮已規劃舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）相關活動，作為系列慶祝活動之一。現在，一場前所未見的「鐵籠對決」已經佔據所有美國民眾視線，美國前總統拜登之子韓特（Hunter Biden），公開向川普總統兩名兒子小唐納（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump）發出挑戰，要求與他們進行單挑「鐵籠對決」，引發熱議。韓特在回應媒體評論員卡拉漢（Andrew Callaghan）的影片中表示，自己聽聞卡拉漢正在組織他與川普兒子之間的「鐵籠對決」，韓特說「如果他能辦成，我100％會參加。如果他沒能成功，我也還是會到場」，對於與川普兒子單挑表現出非常積極的態度。目前白宮和川普集團均尚未對韓特的「戰書」做出回應，白宮通訊主任張振熙則在X發文諷刺反嗆韓特「連尿檢都無法通過」。《路透社》報導指出，韓特與川普兒子之間的「鐵籠對決」，讓人想起2023年科技大亨馬斯克與祖克柏也曾放話要舉辦一場單挑殊死鬥，但最終未能真正上演。拜登家族與川普家族可謂結怨已久，而美國政治人物在上百年前經常用決鬥來作為化解衝突的最終手段，最著名的案例發生在1804年，時任副總統的柏爾（Aaron Burr）和前財政部長漢密爾頓（Alexander Hamilton）決鬥，這場用手槍的決鬥導致漢密爾頓身亡，柏爾雖然贏得決鬥，但他的政治生涯也因此告終。