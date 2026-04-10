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紐約洋基隊在主場寫下難堪恥辱！今（10）日於洋基體育場迎戰奧克蘭運動家隊系列賽收官戰，洋基打線全面熄火，以0：1遭到完封，不僅吞下本季首個系列賽敗仗，更寫下自1972年以來，睽違超過半世紀再度在主場以0比1敗給運動家的難堪紀錄。此戰洋基進攻端幾乎毫無反擊能力，全場僅擊出1支安打，打線形同癱瘓。近期更出現連續17局僅2安的極端低潮，讓外界對這支美聯強權的進攻穩定性產生嚴重質疑。洋基先發投手萊恩．韋瑟斯（Ryan Weathers）此役表現堪稱優質，主投8局僅被敲出7支安打、失1分，並送出7次三振，用球數達101球，展現強大壓制力。然而，在隊友火力全面斷線的情況下，韋瑟斯的好投最終仍吞下敗投，形成典型「投手壓制、打線失能」的失衡局面，也讓這場比賽更添無奈與諷刺意味。反觀運動家先發投手傑佛瑞．史普林斯（Jeffrey Springs），則繳出近乎主宰級的內容，主投7局僅被敲出1支安打，送出6次三振，幾乎完全封鎖洋基打線。他一度帶著無安打比賽的氣勢進入第7局，直到洋基年輕打者萊斯（Ben Rice）擊出全場唯一安打才破功。隨後由後援投手斯特納（Justin Sterner）與哈里斯（Hogan Harris）接力登板，順利守成，完成這場1：0的完封勝，這也是運動家自2016年以來，首度在紐約帶走系列賽勝利。賽後，洋基總教練亞倫．布恩（Aaron Boone）對球隊進攻表現毫不掩飾不滿。他指出，球隊原本擁有聯盟頂尖的攻擊火力，但近期在得點圈與關鍵時刻的執行力嚴重下滑。布恩強調，這不只是短暫的運氣問題，而是整體打擊策略與臨場表現出現明顯落差，「我們無法在關鍵時刻給對手壓力，這是不能接受的。」回顧歷史，洋基上一次在主場以0比1敗給運動家，已是1972年7月14日。如今相隔逾50年再度出現同樣結果，無疑為這支豪門球隊敲響警鐘。