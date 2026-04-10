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國民黨主席鄭麗文今（10）日上午於北京人民大會堂東大廳，會見中共中央總書記習近平，會中重申「九二共識」，並表達反對台獨立場。然而，致詞內容卻引發另一波討論，民進黨新聞部副主任黃子一提出「細思極恐」的觀察，那就是鄭麗文此次訪中的講稿中，出現許多台灣少見甚至陌生的詞彙，質疑到底是誰幫鄭麗文寫的稿。黃子一表示，鄭麗文這幾天前往中國開心與習近平主席見面，但她的講稿充滿看不懂的詞彙，經網友分析才發現全部都是中國用語。這些中國用語不是什麼「視頻」、「西紅柿」、「早上好」之類已在台灣很流行的，而是「鄉村振興」、「新質生產力」、「小巨人企業」這種，在台灣根本沒聽過的詞彙。從表格中還可看見，如「雙碳戰略」一詞，就是出自中共官方目標，但在台灣的用法多為「淨零碳排」；而台灣人常說的「AI應用」，中國用語則為「人工智能＋行動」，該詞出自於中共國務院政策文件；以及中共2024年後大力推動的政策術語「銀髮經濟」，在台灣則較常以「高齡產業」所稱。「細思極恐在哪？」黃子一解釋，若該份講稿是由台灣本地幕僚撰寫，出現如此多中國政策語言的情況並不尋常，他直言「殊難想像會寫出這些用語欸⋯」並進一步拋出疑問，到底是由誰撰寫這份講稿，讓鄭麗文照稿宣讀，也引發網路熱議。