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▲ 今日是週五，鄧紫棋（如圖）笑稱這種「知道明天不用上班」的感覺就叫做盼望。（圖／讀者提供）

鄧紫棋9日起一連4天在台北大巨蛋舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，今晚（10日）迎來第二天，鄧紫棋狀態依舊非常好，以〈摩天動物園〉開場，大喊一聲「台北」將氣氛推到最高。她透露今晚自己的台語老師、〈超偶〉冠軍張芸京也有到場，自嘲前一天刷到許多演出片段，看到自己講台語卡頓的畫面直呼「好丟臉」。鄧紫棋今晚心情看似非常好，一上台便親切向觀眾問候，並接地氣用台語喊著自己的名字，笑說「我今天終於把名字講對」。鄧紫棋透露因為台語老師張芸京就在現場，「所以不能講不好」。昨日鄧紫棋的台語似乎還有些生疏，一度重講一遍，她自嘲演出後刷到許多演出片段，看到自己講台語卡頓的畫面直呼好丟臉，鄧紫棋幽默表示：「昨天講四句卡很久，今天決定只講一句——台北你好！」鄧紫棋台上不忘與觀眾互動，提到不少歌迷是下課、下班後趕來現場，「昨天聲音真的很大」，並逗趣詢問大家明天是否休息？笑稱這種「知道明天不用上班」的感覺就叫做盼望。她鼓勵歌迷暫時放下日常疲憊，享受當下的音樂與氣氛，並強調「昨天有好的開始，今天一定會漸入佳境」，成功帶動全場情緒。