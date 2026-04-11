angan Coffee」登台，本周五六日全飲品買一送一好大方。



我是廣告 請繼續往下閱讀 星巴克：假日買一送一！外送獨家飲料「第二杯半價」咖啡優惠



假日也能喝星巴克「買一送一、第二杯半價」咖啡優惠：



◾️ 買一送一！ 星巴克表示，歡慶星禮程十週年，指定雙杯好友分享活動，2026年4月11日（六），星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖瑪奇朵雙杯組、大杯特選馥郁那堤雙杯組，其中一杯星巴克招待（二杯限一次領取）。



提醒大家，本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數，星星可累計；電子票券核銷後恕無法退換貨；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



◾️ 隱藏版第二杯半價！ foodpanda外送平台喝得到隱藏版飲料第二杯半價，即日起至4月14日，活動期間點購兩杯大杯（含）以上馥列白、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。 「焦糖奶香星享那堤」為星巴克外送專屬限定飲料，門市喝不到、只在外送才有。



提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；星巴克將依外送配方製作；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。







凱娜克咖啡：買一送一！烘焙酥類2款 89元起 假日咖啡優惠



印尼最大連鎖「凱娜克咖啡Ken angan Coffee」強勢登台，除了創下日賣10萬杯紀錄的招牌「凱娜克拿鐵」， 《NOWNEWS今日新聞》實際試喝台灣限定「海鹽焦糖輕雪拿鐵」，乳感醇厚、甜中帶鹹很推薦 ；還有生椰拿鐵的「叩叩娜」系列、每日限量「開心果瑪奇朵」也都很推薦。



4月10日至4月12日開幕期間，本周五六日「全飲品買一送一」爽喝（限同品項、相同糖量與冰量，凱娜冰系列與開心果瑪奇朵除外）；蘋果酥、肉桂酥、巧克力酥「任選2款 89元」。



註冊台灣凱娜克咖啡APP會員，即可獲得「29元折價券」5張（折價券限每杯使用一張）；每日開啟APP，天天加碼送「9元折價券」 2張 （限當日使用）。



凱娜克咖啡新光A11時光店 資訊

地址：台北市信義區松壽路11號2樓

時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22: 00

電話：02-2722-0369



▲印尼「凱娜克咖啡Kenangan Coffee」台灣首店在新光三越A11，4月10日至4月12日「全飲品買一送一」開幕優惠。（圖／記者蕭涵云攝） ▲凱娜克烘焙類輕食也一起登台。（圖／記者蕭涵云攝）



咖啡控好消息！假日也有「星巴克買一送一」咖啡優惠可以喝；根據星巴克官網，外送平台foodpanda還有獨家隱藏版飲料「焦糖奶香星享那堤第二杯半價」，最便宜星巴克買法一次整理快開喝；印尼最大連鎖「凱娜克咖啡Ken