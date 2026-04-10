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中信兄弟今（10）日客場挑戰樂天桃猿三連戰首場，雙方上演洋投大對決，由中信兄弟當家王牌羅戈對決樂天桃猿新洋投麥斯威尼，羅戈本場主投6局飆出7K失3分，包含挨馬傑森生涯首轟，對戰樂天桃猿8連勝、10連不敗中斷，中信兄弟開季前8場戰績1勝7敗，也追平隊史最差戰績。羅戈首局就遇到麻煩，林子偉首局首打席就敲出三壘安打，1出局後陳晨威補上落點巧妙的三壘方向落地安打，為球隊先馳得點，2局上中信兄弟則靠黃韋盛保送上壘，2出局後回歸一軍的岳政華馬上建功補上安打，後續黃衫軍靠戰術追平比分。樂天桃猿4局下再次展開攻勢，2出局後「隊魂」林泓育敲出長打，林智平巧妙安打，再度攻破羅戈防線，樂天桃猿就靠雙老將發威，前四局打完取得2：1領先，第五局馬傑森敲出生涯首轟，全場歡聲雷動。儘管中信兄弟第6局追回1分，一度將比分追近至1分差，無奈第七局下又因守備狀況多丟1分，終場2：4輸球，開季前8場苦吞7敗，也追平隊史自1999年以來最差戰績。中職另外兩地賽事，味全龍以4：2擊敗統一獅，富邦悍將則在客場澄清湖棒球場，靠著打線發威，6：2力克台鋼雄鷹，繼續維持龍頭地位。