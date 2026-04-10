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▲李麗珍在2019年PO出的這張照片（如左圖），竟被粉絲誤認成苗可麗（右）。（圖／李麗珍IG@__leelaichun、苗可麗FB）

60歲港星李麗珍以《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等三級片，成為許多粉絲心目中的女神。而偶爾會在社群PO出近況、曬出美照的她，竟有一張照片被發現撞臉55歲的苗可麗，粉絲看到後全認錯，直呼「這根本苗可麗吧」。李麗珍出道以來就以驚人美貌與火辣身材而備受矚目，就算現在已60歲，仍是許多人心目中的女神。李麗珍也偶爾會在社群分享美照與日常，近日有網友發現在她IG清一色的美照中，其中一張於2019年PO出的照片，竟讓粉絲認成另一位女星，也就是55歲的苗可麗，意外引發熱議，粉絲全認錯直呼「乍看之下好像苗可麗」、「這不是可麗姐嗎」、「美女終究會長成苗可麗」，留言區瞬間大歪樓。事實上，李麗珍日前登上資深媒體人汪曼玲的網路節目《快拍. 曼鏡頭》接受專訪，被問到當年決定接拍三級片的原因，她直言是為了錢，透露當時因為要讓弟弟到加拿大讀書，以及養活奶奶、父母、弟弟、妹妹和自己，同時也想嫁人後引退、過更好的生活。因此李麗珍在監製高志森的鼓勵下，決定放手一搏，和葉玉卿拍了第一部性感電影《夏日情人》。但不料在父母過世後，弟弟移民、與妹妹也漸行漸遠，讓她難過表示：「沒有了家...現在只有工作才能讓我開心」。李麗珍15歲被星探發掘拍廣告，高中畢業後便開始簽約拍戲，以經典喜劇《開心鬼》系列紅及一時。而在1993年，李麗珍為求突破，接拍三級片《蜜桃成熟時》一脫成名，票房高達1200萬港幣（約4800萬新台幣），3年後拍完《玉蒲團之玉女心經》後便宣布不再接三級片。1999年，她接演許鞍華執導的《千言萬語》力拼轉型，並勇奪金馬影后，成為實力派演員。