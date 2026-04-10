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▲ 鄧紫棋演唱會第二天粉絲應援。（圖／讀者提供）

鄧紫棋今晚（10日）在大巨蛋開唱，一連帶來〈句號〉、〈泡沫〉等夯曲，當唱到〈讓世界暫停一分鐘〉時，台下粉絲開啟手電筒，滿場燈海讓鄧紫棋又驚又喜，甚至一度忘詞，直呼：「我好像沒見過這場面。」鄧紫棋發現是粉絲精心準備的應援驚喜後，她也大喊：「原來這是設計好的啊，我太天真！」鄧紫棋唱到〈讓世界暫停一分鐘〉時場內出現手機燈海，她開心說：「你們也太漂亮，我好像沒見過這場面！」鄧紫棋形容台下點亮燈光如同星海，帶給她滿滿靈感，感性表示，雖然人生難免流淚，但淚光是如此漂亮，更引用「把星星還給夜空」的意象，形容在黑暗中仍能看見光亮的珍貴。鄧紫棋也自招看到這美麗的畫面讓她一度忘詞。另外，有粉絲手舉「你就像催化劑，一出現就讓我心跳加速」的字卡，她這才發現原來一切都是歌迷精心準備的應援，笑說：「原來這是設計好的啊，我太天真。」讓現場氣氛輕鬆又溫暖。演唱會上，鄧紫棋吐露感性心聲，唱到歌曲〈奇妙恩典〉時，分享人生充滿風浪與挑戰，常常跨越一座高山後，才發現前方還有更高的難關，令人感到疲憊與迷惘。然而，正因如此，她更加珍惜「盼望」的存在，認為那是一道能指引方向的光。鄧紫棋感性表示，希望透過音樂將自己見過的光傳遞給歌迷，「我不想白白承受你們的喜歡」，更祝福大家能擁有長久而非短暫的快樂，最後深情告白：「願這一束光照到你們的心頭，我愛你們。」