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▲Soso離世讓多年粉絲感到超難過。（圖／IG@fumeancat）

擁有超過150萬人訂閱的超人氣貓咪YouTube頻道「黃阿瑪的後宮生活」，今（10）日傳出令人心碎的消息，主人志明、狸貓發文透露「後宮之一」的黑貓Soso（Socles）已於凌晨離世，享年16歲，消息一出讓無數陪伴多年的粉絲湧入哀悼，直呼「真的太突然。」頻道主人志明與狸貓透過社群發文證實，Soso因罹患「縱隔淋巴瘤」末期，在家人陪伴下安詳離開，他們坦言，過去一段時間未對外說明病情，是希望等狀況穩定後再與大家分享，無奈最終仍未等到好轉的那一天。回顧病程，Soso在2025年10月曾因疑似血栓送醫，當時檢查結果一度讓人鬆一口氣，然而今年1月底突然出現張口呼吸，檢查發現胸腔不明腫塊，經多次採樣並送往國外分析後，最終於2月初確診為惡性淋巴瘤，且腫瘤位置緊鄰心肺，情況相當危急，確診當晚Soso馬上開始化療，初期效果良好，腫瘤明顯縮小；3月中旬與4月初，Soso兩度因呼吸困難送急診，雖曾短暫回到「後宮」，但最終仍不敵病魔，4月10日凌晨在家人陪伴下走完生命最後一程。志明與狸貓在文末感性寫下：「寫下這些不是想讓大家難過，而是知道有很多人愛著Soso，希望大家能一起陪她走完最後一段路。」也透露近期將暫停社群與影片更新，希望外界給予一些時間沉澱情緒。Soso生前以親人、愛撒嬌的個性深受喜愛，是黃阿瑪的後宮生活中極具代表性的成員之一。如今離開，讓粉絲不捨表示：「謝謝她陪我們長大」、「願她在另一個世界繼續快樂奔跑」。