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范斯的超困難任務

美國副總統范斯（J.D. Vance）今天啟程前往巴基斯坦，他將率團主導美國與伊朗之間的會談，范斯出發前再度警告德黑蘭當局別耍花招，而川普則在談判前夕於社群媒體發文稱「世界上最強大的重置！」似乎是對於談判表達樂觀。川普10日在個人Truth Social發文表示「世界上最強大的重置！！！」全字母大寫且文末附加3個驚嘆號，顯示這則貼文似乎意義重大，但難以確定川普想要表達什麼意思，由於美伊巴基斯坦會談在即，「重置」可能是指中東地區的規則將隨著談判進程改寫。許多外媒均以范斯就職以來的「最困難任務」形容這次談判，范斯在出發前表示對談判充滿期待，認為能夠獲得正面進展。但范斯也警告伊朗別耍花招，並稱川普已對談判給出明確的方針，但沒有透露方針為何，也沒有接受現場記者提問。范斯不僅要結束戰爭，還要讓川普、伊朗、以色列以及其他海灣國家都感到滿意，甚至需要達成一份能讓國內共和黨支持者視為勝利的協議，《BBC》報導直言，「是否存在這樣一份方案讓人懷疑」。《半島電視台》報導指出，中間人巴基斯坦對談判的期望很低，認為只要讓美國與伊朗代表團坐上同一張談判桌，就已經算是成功。目前看來，荷姆茲海峽的開放與控制權歸屬、黎巴嫩戰線的永久解決方案、伊朗的核計劃，將是決定談判成敗的關鍵議題。考慮到美國與伊朗在上述議題方面的分歧，以及彼此之間幾乎完全不存在的信任關係，想要達成富有成效的談判，高度考驗雙方代表的手腕與智慧。