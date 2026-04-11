紐約洋基隊近期打線陷入低迷，尤其是三壘位置的火力缺口成為球隊隱憂。根據美媒《運動畫刊》最新模擬交易建議，洋基隊正考慮向芝加哥白襪隊提出一份「2換1」的重磅方案，目標鎖定日本重砲村上宗隆（Munetaka Murakami），企圖引進這位高長打產出的左打，藉此大幅升級三壘戰力並為季後賽衝刺。
洋基三壘疲軟 村上宗隆成最佳解答
洋基隊目前的先發三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）近期表現掙扎，無法提供穩定的得分貢獻，這使得洋基高層開始尋求外部補強。村上宗隆雖然在2026年大聯盟開季初期的打擊率僅.205，但在12場比賽中已敲出4支全壘打並進帳7分打點，展現出不俗的長打爆發力與打點能力。
對於洋基隊而言，村上宗隆不僅能提供三壘急需的防守深度，其強大的左打火力在洋基體育場（Yankee Stadium）極具優勢，有望成為中心打線的長期核心。
模擬交易細節：頂級新秀作為代價
根據這份模擬交易方案，洋基隊若想獲得村上宗隆，必須送出兩位農場指標性球員：
白襪隊獲得：
📍瓊斯（Spencer Jones）： 洋基隊頂級外野新秀，2025年賽季在小聯盟繳出35轟、29盜、OPS .933的恐怖數據，是具備「力量與速度」雙棲潛力的球員。
📍羅德里格茲（Elmer Rodríguez）： 右投手，去年在小聯盟表現極其穩定，拿下11勝8敗、防禦率2.58，並在150局中飆出176次三振，被視為接近大聯盟水準的先發戰力。
雙贏局面？贏在當下與展望未來
對於洋基來說，這項交易是典型「贏在當下」的賭注，雖然犧牲了未來的新秀核心，但能即時填補三壘空缺並最大化奪冠機會。對於正處於重建期的白襪隊而言，送走尚在適應大聯盟、合約較貴的村上，換回兩名具備高天花板且合約可控的新秀，能有效充實其農場深度，縮短重建週期。
隨著交易市場的流言四起，村上宗隆是否會從芝加哥轉戰大蘋果，將球棒威力帶往百老匯，已成為大聯盟球迷高度關注的焦點。
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洋基隊目前的先發三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）近期表現掙扎，無法提供穩定的得分貢獻，這使得洋基高層開始尋求外部補強。村上宗隆雖然在2026年大聯盟開季初期的打擊率僅.205，但在12場比賽中已敲出4支全壘打並進帳7分打點，展現出不俗的長打爆發力與打點能力。
對於洋基隊而言，村上宗隆不僅能提供三壘急需的防守深度，其強大的左打火力在洋基體育場（Yankee Stadium）極具優勢，有望成為中心打線的長期核心。
模擬交易細節：頂級新秀作為代價
根據這份模擬交易方案，洋基隊若想獲得村上宗隆，必須送出兩位農場指標性球員：
白襪隊獲得：
📍瓊斯（Spencer Jones）： 洋基隊頂級外野新秀，2025年賽季在小聯盟繳出35轟、29盜、OPS .933的恐怖數據，是具備「力量與速度」雙棲潛力的球員。
📍羅德里格茲（Elmer Rodríguez）： 右投手，去年在小聯盟表現極其穩定，拿下11勝8敗、防禦率2.58，並在150局中飆出176次三振，被視為接近大聯盟水準的先發戰力。
雙贏局面？贏在當下與展望未來
對於洋基來說，這項交易是典型「贏在當下」的賭注，雖然犧牲了未來的新秀核心，但能即時填補三壘空缺並最大化奪冠機會。對於正處於重建期的白襪隊而言，送走尚在適應大聯盟、合約較貴的村上，換回兩名具備高天花板且合約可控的新秀，能有效充實其農場深度，縮短重建週期。
隨著交易市場的流言四起，村上宗隆是否會從芝加哥轉戰大蘋果，將球棒威力帶往百老匯，已成為大聯盟球迷高度關注的焦點。