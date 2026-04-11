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密爾瓦基公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日在接受採訪時，爆料了一段關於當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與ESPN爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）之間的幕後趣事。瑞佛斯透露，自己的一個玩笑話竟然讓這位明星記者「玻璃心」碎一地，甚至驚動了NBA官方。這段恩怨起源於今年全明星週末。當時安戴托昆波擔任名人賽教練，而查拉尼亞正好是他隊上的球員。由於先前查拉尼亞曾大幅報導關於公鹿隊聽取字母哥報價的交易傳聞（儘管最終並未發生），瑞佛斯便在記者會上開玩笑說：「阿德托昆博正計畫把查拉尼亞放上交易籌碼。」公鹿隊官方社群隨後也轉發了這段影片，藉此調侃這位不斷散布交易謠言的記者。瑞佛斯透露，這個玩笑顯然讓查拉尼亞感到被冒犯。瑞佛斯說：「我開玩笑說『字母哥應該交易 Shams』，結果Shams竟然當真了。他親自打電話給公鹿隊，對著他們大吼大叫要求刪除影片。甚至連NBA總部都打來公鹿隊說：『Shams要我們轉告你們這件事，但老實說我們根本不在乎。』隨後NBA官方甚至自己也轉發了那段影片！」瑞佛斯更進一步提到，他聽說查拉尼亞計畫撰寫一篇關於公鹿隊與他本人的「報復性報導」來回擊。對此，瑞佛斯顯得不以為意，他淡定表示：「這就是我們生活的一部分。我也被告知Shams還很年輕，所以我並不在乎，隨他去吧。」