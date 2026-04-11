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▲曾沛慈（中）與淡淡（左）、黃燦燦（右）一同組隊登上《浪姐7》第一次公演舞台，未料衰捲入假唱爭議。（圖／翻攝自黃燦燦微博）

曾沛慈組陷入爭論 觀眾怒批節目誠信

節目組疑調整策略 真唱與預錄混用惹議

中國綜藝《乘風2026（浪姐7）》昨（11）日首次公演採全程直播形式，原本標榜「全開麥真唱」卻在播出後迅速引爆爭議節目開場由闞清子、張藝上與溫崢嶸帶來〈詠春〉，但表演過程被觀眾質疑聲音與嘴型無法同步，加上舞蹈強度不低卻幾乎聽不見氣息變化，讓不少網友直指疑似對口型演出。隨後上台的曾沛慈、淡淡與黃燦燦的組合也唱到一半被墊音，讓不少觀眾質疑製作單位動機，直呼：「既然要墊音，那直播幹嘛！」闞清子、張藝上與溫崢嶸帶來〈詠春〉一開始的演出就讓外界質疑相關片段在社群平台瘋傳後，網友留言幾乎一面倒，質疑節目組欺騙觀眾，有觀眾直言：「看直播就是為了聽現場，結果還是假唱？」也有人批評若無法承受現場演唱壓力，就不該參加競技型音樂節目，由於《浪姐》系列一向強調舞台實力與突破自我，這次疑似「開麥造假」的狀況，讓節目初衷備受挑戰，也讓不少忠實觀眾感到失望。第二組登場的曾沛慈，攜手淡淡與黃燦燦演出〈一半一半〉，同樣被部分觀眾質疑有假唱情況，不過這組評價呈現兩極，有人指出表演中出現調整麥克風卻沒有聲音的片段，質疑音源非現場輸出；但也有觀眾認為可以聽見呼吸聲與音準細微波動，推測仍有真唱成分，甚至有網友猜測可能僅曾沛慈開麥，其餘成員使用預錄聲。由於曾沛慈過往現場實力穩定，被認為若真有問題，可能與製作安排有關。隨著節目持續播出，後續幾組表演又被認為是真唱，使得整體呈現出「部分真唱、部分對口型」的混亂狀況，引發公平性質疑，有觀眾推測製作單位可能因先前彩排或測試時表現不佳，例如走音或忘詞等狀況頻傳，因此選擇改用預錄音源降低風險，然而這樣的做法與節目開播前強調的「全開麥直播」明顯矛盾，被批評等同自打招牌。事實上，在初舞台階段就曾出現音控問題，例如溫崢嶸表演時預錄聲過大，與現場人聲不同步，形成類似「雙聲道」的效果，被網友戲稱像KTV開原唱，儘管舞台美術與編排仍具水準，但多次出現的聲音爭議已逐漸侵蝕觀眾信任，對於以唱跳實力為核心的節目而言，「唱」的真實性本應是基本門檻，如今頻繁出現爭議，也讓節目後續評價蒙上陰影。