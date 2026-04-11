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▲鄧紫棋唱到一半透過撕毀與前東家的照片，正面回應合約糾紛。（圖／LIVE NATION提供）

與前公司合約糾紛全面爆發 昔日搭檔對簿公堂

▲鄧紫棋在合約糾紛後重新出發。（圖／LIVE NATION提供）

〈句號〉成為情感出口 歌詞藏心境引共鳴

歌手鄧紫棋近日登上台北大巨蛋，舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會台北站，現場氣氛熱烈，然而其中一段演出卻意外成為輿論焦點，她在演唱〈句號〉時，搭配大型舞台視覺效果，播放過往影像，隨著旋律推進畫面逐漸被撕裂，呈現出強烈情緒張力。這段設計被外界普遍解讀為鄧紫棋對前經紀人、前公司的回應，唱到一半淚灑舞台也讓歌迷們十分揪心。回顧鄧紫棋出道初期，她長期與蜂鳥音樂合作，與經紀人張丹以及製作人Lupo Groinig建立深厚關係，當時雙方不僅在音樂創作上密切合作，對外也展現高度默契，甚至被視為華語樂壇中極具代表性的製作與藝人組合，鄧紫棋過去曾公開表示自己對經紀人信任程度極高，甚至形容對方是僅次於父親的重要存在，可見當年雙方關係之緊密與穩固。然而這段合作在2019年出現重大裂痕，鄧紫棋宣布與公司解約，並指控合約內容與管理方式存在問題，雙方關係急轉直下。隨後更進一步演變成法律訴訟，昔日的合作夥伴正式走上對立面，當時事件在娛樂圈掀起廣泛討論，也讓外界重新審視藝人與經紀公司之間的權利與界線。這場風波不僅影響鄧紫棋的事業，也成為她人生中重要的轉折點。在風波之後，鄧紫棋推出歌曲〈句號〉，被認為是對過去關係的總結與告別，歌詞中提及「你說我是商品」以及對信任的質疑，被外界解讀為鄧紫棋對過往經歷的不滿。這首歌不僅成為她音樂生涯的重要代表作之一，也讓許多聽眾從中感受到她的掙扎與成長。此次演唱會將這首歌結合影像敘事呈現，進一步強化歌曲背後的故事性與情緒層次。演唱會尾聲，鄧紫棋在演唱〈GLORIA〉後也向現場觀眾分享自己一路走來的心境，談及曾經歷的低潮與挑戰，一度情緒潰堤落淚，從合約糾紛到重新出發，她用音樂記錄這段轉變，也透過舞台將過去的傷痛轉化為力量。