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▲趙子琪成為《浪姐7》首位被淘汰的女星，她發文表示：「我一點都不難過！不會再來！」（圖／趙子琪微博）

趙子琪遭淘汰 吐落敗心聲：如釋重負

趙子琪落敗被掃地出門 她無奈：感覺被羞辱

▲趙子琪（如圖）坦言下台後節目組不讓她去後台拿包包，「只有這時候感覺被小小侮辱了，我直接被掃地出門」。（圖／翻攝微博）

▲趙子琪（如圖）是演員出身，曾演出《唐宮奇案之青霧風鳴》等多部戲劇作品。（圖／趙子琪微博）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）採全程直播、無修音的方式，相當考驗女星們的實力，昨（10）日播出一公舞台，女星趙子琪成為首位被淘汰的選手，面對網友的惡意評論，她事後發文表示：「我一點都不難過！不會再來！」此外，趙子琪還透露下台後，節目組不讓她去後台拿包包，直言「感覺被小小侮辱了」。趙子琪在《浪姐》首次公演中慘遭淘汰，結果公佈後她表現從容，主動安慰自責落淚的隊長孫怡，以及哭泣的隊友，表示自己「如釋重負」，覺得自己並非專業歌手，卻能夠站在《浪姐》的舞台上表演，以及很滿足了，希望其他隊友能繼續走到最後。而趙子琪賽後在微博上發文，強調自己一點都不難過，更直呼：「不會再來！」趙子琪一公表現引來酸民攻擊，甚至指她沒流量，對此本人並不在意這些惡評，她坦言下台後節目組不讓她去後台拿包包，「只有這時候感覺被小小侮辱了，我直接被掃地出門」，不過趙子琪在直播中否認節目有黑幕，認為規則與運氣成為被淘汰的主因。演員出身的趙子琪，曾參與《我的青春誰做主》、《我們生活的年代》、《長風渡》、《太平年》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等多部戲劇作品，精湛演技受到許多觀眾喜愛。趙子琪透露參加節目最大的目標是想來跳舞，特別想加入跳舞的團體。