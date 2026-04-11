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▲YouTuber千千花了2個月時間準備中餐證照。（圖／翻攝自臉書@千千進食中/Chien-Chien）

千千2個月密集訓練 從基礎刀工到成菜全包

術科考試壓力爆棚 手抖仍完成挑戰

百萬YouTuber千千近日在社群平台分享好消息，宣布順利取得中餐烹調丙級技術士證照，難掩興奮之情，開心表示終於完成這項挑戰，她同時曬出多張備考與上課的紀錄照片，從課堂學習到料理實作，完整呈現這段進修歷程，千千為了考試2個月的課程都沒有缺席，消息發布後好友阿翰直呼：「我要吃妳煮的料理！」為了考取證照，千千投入長達2個月的密集課程訓練，每週固定整天上課，從早上一路到下午，幾乎全程站立學習，她提到自己為了看清楚示範細節，寧願辛苦站著也不願錯過任何步驟，課程內容涵蓋刀工技巧、食材處理與擺盤呈現，每一道料理都親自完成，從基礎到進階逐步累積實力，展現相當扎實的學習成果。千千也坦言這段進修期間，最大的挑戰其實是時間分配，由於同時仍有工作在進行，她必須在繁忙行程中擠出時間準備考試，甚至連化妝、做造型的空檔都拿來複習教材，儘管過程中曾經動過想請假的念頭，但最終仍堅持到底，成功達成「全勤上課」的目標，讓她對自己更加肯定，也留下難忘的學習經驗。談到正式考試當天，千千透露術科過程相當緊張，甚至出現手抖的狀況，但最後她仍努力穩住節奏，順利完成所有考題，她表示這次考證照不僅是技能上的突破，也是對自己的一次承諾兌現，從一開始立下目標，到最終成功通過考核，過程雖然充滿壓力，但也讓她收穫滿滿成就感。消息曝光後，不少好友紛紛留言祝賀，氣氛相當熱絡，阿翰開玩笑表示已經準備好要品嚐她的手藝，直呼「一定要吃看看」引發粉絲共鳴，其他創作者與友人也陸續表達支持與佩服，認為她在忙碌之餘仍能完成進修與考試相當不容易。