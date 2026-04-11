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高雄市1名宋姓男子報案稱被假貸款詐騙，損失新臺幣1萬元。警方循線拘提32歲林姓男子，未料林男也喊冤說也是「受害者」，否認是詐騙集團車手，聲稱他應徵工作月薪4萬元，只是當收款業務員，盤查過程中，林男也撥打給所謂「工作主管」並表示「我被警察攔下來」，主管得知他被捕隨即刪除通話紀錄，林男完全無法聯繫，才知自己也是被害人。高雄市前鎮分局指出，宋男在臉書看到貸款廣告，依指示加入LINE聯繫，對方以「辦理貸款需支付代辦費」為由，要求至指定地點面交現金1萬元，宋男交款後才驚覺受騙。轄區草衙派出所獲報，隨即調閱周邊監視器，鎖定取款車手身分，報請檢方核發拘票，於4月9日上午11時許，在三民區逮捕林男到案。不過，林男竟辯稱自己也是「受害者」。林男表示，先前透過網路應徵工作，對方聲稱為合法代收款項業務，月薪為新臺幣4萬元，僅需依指示前往指定地點取款後轉交給主管即可，以為是正當工作，便依指示行事。警方盤查過程中，林男當場撥打所謂「工作主管」電話並表示「我被警察攔下來」，對方竟假意有其他來電而結束通話，隨即刪除所有聯繫紀錄，企圖切割關係。林男見狀當場愣住，才驚覺自己遭詐騙集團利用成為車手，懊悔不已，全案依觸犯《刑法》第339條詐欺罪嫌，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局長黃元民呼籲，民眾求職務必透過正當管道，對於標榜高報酬、低門檻且要求代收款項、面交現金之工作應提高警覺。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近至派出所查證，避免誤入詐騙陷阱，得不償失。