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高雄市少年警察隊近日破獲一起網購詐欺案件，嫌疑人在Facebook Marketplace刊登販售機車零件，吸引欲購買的被害人上門詢問，嫌疑人進而誘導被害人捨棄具有保障的第三方支付系統，改採私下匯款交易，被害人依約匯款後，後續卻未收到商品，驚覺遭詐騙，經警方深入清查相關資料後，鎖定王姓男子涉有重嫌，隨即查緝王嫌到案並送辦。警方近期接獲多起民眾報案，受害者在網路平台購買熱門商品並完成匯款後，賣家便以各種理由拖延出貨，隨即失聯或關閉帳號。警方提醒民眾選擇具商譽的電商平台是防詐的第一道防線，具規模的合法平台皆設有「第三方支付託管」機制，消費者的款項會先由平台保管，待買家確認收到商品且無誤後，平台才會撥款給賣家，這種「錢貨兩訖」的保障機制能有效杜絕賣家收款後失聯的風險，民眾在下單前，應確認平台是否提供完整的退貨政策、客服聯繫管道及賣家信用評價。民眾除選擇具商譽的電商平台外，亦須特別警惕廣告中導向的「一頁式購物網頁」，這類網頁通常缺乏公司地址、客服電話，且僅提供貨到付款或個人匯款選項。具有商譽的電商平台通常擁有獨立的官方 App 或加密網址（https），並提供多元且安全的支付方式（如信用卡授權、超商取貨付款等），若遇到賣家強烈要求「私下轉帳」，即可斷定為詐騙。少年警察隊隊長陳仁正呼籲，網路購物環境雖然便利，但隱藏的陷阱不容小覷，不論是購買熱門演唱會門票，或是各式各樣民生用品，「選擇具有商譽的電商平台」與「堅持使用第三方支付」是確保財產安全的唯一防線，凡是要求「私下加 LINE 交易」、「先匯款後出貨」或「提供超低價誘惑」的賣家，極高機率就是詐騙，請民眾務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，若發現疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話。