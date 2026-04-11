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▲ 蔡英文所到之處依然受到高雄市民的熱烈歡迎，排隊要與小英總統合照及簽名。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

退休後全台爬山健行走透透的前總統蔡英文，今(11)日來到高雄，在上午高雄果嶺自然公園至少9洞的洗禮後，立委賴瑞隆帶著前總統蔡英文前往4月初才重新開放的「大立空中樂園RIZZ」，搭乘「單軌列車」由空中遠眺高雄美景。蔡英文也受到高雄大朋友小朋友的熱烈歡迎，當場感受與天氣一樣熱情的高雄人情味。賴瑞隆表示，空中樂園超過40年的歷史，是許多六七年級高雄人的回憶，至今仍是全台灣唯一的百貨公司頂樓遊樂園，適逢前總統蔡英文來到高雄，決定帶她一起去朝聖，感受這一輩高雄人甚至跨世代共同的回憶與情懷。蔡英文也在臉書表示，她與賴瑞隆搭乘「單軌列車」，自空中飽覽高雄美麗市容，無論是進化後的五福圓環，或是鄰近也是歷史悠久發展至今的高雄中央公園，都可以看到背後高雄城市進步的軌跡。蔡英文也指出，高雄從一個重工業城市，變成一個高科技城市，也是一個好生活的城市，更是一個外地人喜歡來訪的城市。這樣的榮景，仰賴市府、民意代表還有全體市民的努力。希望下次來到高雄，賴瑞隆、 陳其邁 可以再介紹更多好玩、有趣的地方，一起見證高雄的轉變。蔡英文所到之處依然受到高雄市民的熱烈歡迎，排隊要與小英總統合照及簽名。有民眾特地從屏東前來，從最早新北市小英之友會支持到現在。也有民眾表示從小被爸媽帶到大立空中樂園玩，現在也帶著自己的小孩來玩，還能遇上小英總統是一輩子忘不了的回憶。