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外界不看好？湖人今（11）日以比分101：73、28的分差擊退鳳凰城太陽，站穩季後賽首輪主場優勢。總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後記者會上提及，「我知道你們沒有人在賽季開始時把我們排進前四」，同時力挺球員，表示對球員與教練團感到驕傲。湖人今日以比數101：73擊退鳳凰城太陽，本場比賽中表現亮眼的詹姆斯（LeBron James）攻下28分、12助攻與6籃板，盧克・肯納德（Luke Kennard）貢獻19分，八村壘（Rui Hachimura）則拿下13分，而馬庫斯・史馬特（Marcus Smart）也在缺席三週後回歸替補上陣。湖人確定拿下季後賽首輪主場優勢後，湖人總教練瑞迪克也正面回應外界批評。湖人於4月2日接連失去盧卡·唐西奇（Luka Doncic）與奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）兩名主力後，外界普遍看衰球對後續表現。直到湖人今日28分差擊退太陽隊後，瑞迪克才在賽後記者會回應大眾質疑。瑞迪克表示知道球隊整季都處於負面批評聲中，他說，「我知道你們沒有人在賽季開始時把我們排進前四，這就是現實。」、「大多數人認為我們只會是附加賽球隊，甚至更差。」「所以我們必須一方面管理外界對湖人的期待，另一方面也要面對每次輸球自然會出現的負面聲浪。」瑞迪克隨後也補充，認為球團在這方面處理得當。瑞迪克指出，這樣的質疑從開季前就存在，即使進入球季後仍未消散，而在例行賽尾聲失去兩名主力後，外界更是加大批評力道。然而湖人也最後四場比賽取得2勝2敗，成功守住前段排名並拿下主場優勢。瑞迪克強調，球隊一直都在努力度過傷病考驗，他對球員與教練團的表現「感到非常驕傲」。目前湖人戰績為52勝29敗，已確定至少以西區第4種子晉級季後賽，若丹佛金塊最終戰落敗，湖人仍有機會上升至第3種子。季後賽將於4月18日開打，湖人首輪對手將是休士頓火箭或明尼蘇達灰狼的其中一隊，屆時仍將在缺少唐西奇與里夫斯的情況下應戰。