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▲中信兄弟黃恩賜去年上半季扛下終結者，整體發揮出眾，但至今因傷勢還未回歸。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟昨日被樂天桃猿打出再見安打1：2輸球，開季前9場苦吞1勝8敗，今天再輸就寫下中職開季前10場最慘勝率。實際上，中信兄弟開季至今並非被一路壓著打，而是9場中有多達7場，是從領先遭到逆轉，「被逆轉率」達到7成77，其中牛棚承擔4場敗仗，防禦率6.35也在全聯盟6隊獨居墊底。中信兄弟開幕戰面對樂天桃猿，前七局打完仍以2：1領先，第八局先被追回1分，第九局更發生中職37年來首次再見觸身球吞敗開始，「守不住領先、中後段遭到逆轉」成為今年球季縮影，包含4月1日對味全龍，前6局2：1領先，第七局被單局海灌7分輸球。開季前9場中信兄弟苦吞8敗，其中有7場是領先遭到逆轉，只有開季第2場面對富邦悍將，前三局雙方2：2平手，第四局到第七局被攻下6分輸球，以及3月31日打味全龍，在打線攻下4分情況下，第九局「只」丟1分成功守住，這也是黃衫軍開季至今唯一一勝。其中最大問題莫過於牛棚端發揮，開季至今，中信兄弟牛棚防禦率高達6.35，不僅是全中職最差，也是唯一牛棚防禦率超過4的球隊，在吳俊偉、黃恩賜缺陣下，中信兄弟牛棚至今沒有任何救援成功記錄之外，8敗中還承擔4場敗仗，近期將開季2場先發被打爆的新洋投黎克調往牛棚，希望解決牛棚困境。