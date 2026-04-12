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▲丫頭在IG上曬出自己縫5針的動態，自嘲自己被「震撼教育」。（圖／翻攝自丫頭IG@ava112411）

丫頭頭上傷口又深又長 醫師動用釘槍縫合

無法洗頭17天成最大困擾 自嘲明年不過生日

藝人丫頭（詹子晴）昨（11）日迎來38歲生日，原本應該是開心慶祝的日子卻意外發生驚險插曲，她在社群平台分享自己不慎跌倒導致頭部受傷，甚至出現明顯傷口，必須緊急送醫處理，她也同步公開縫合後的照片讓粉絲相當心疼，突如其來的意外讓這個生日留下難忘記憶，也引發外界關注她的健康狀況。丫頭透露，這次受傷情況不輕，傷口不僅範圍較大，還需要透過醫療釘槍進行縫合，總共處理了5針才完成，從她分享的畫面中可見傷勢確實不容小覷。雖然過程相當驚險，但她事後也報平安，讓關心她的粉絲稍微放心。不少網友看到照片後紛紛留言，提醒她要好好休養，避免留下後遺症。面對突發狀況，丫頭展現一貫樂觀態度，她在貼文中提到清醒後反而對許多事情有了新的體悟，認為原本看似平凡的日常，其實都變得格外珍貴，她也直言這次意外像是一堂「震撼教育」，讓自己重新思考人生的意義與方向，並提醒自己更加珍惜當下的每一刻。除了傷勢本身，丫頭也幽默分享接下來的恢復過程。由於傷口位置關係，她必須暫時避免洗頭，預計將面臨長達17天的不便生活。她笑說這反而成為目前最需要煩惱的問題，也開玩笑表示「明年生日先不過了」，語氣中帶點無奈卻仍保持輕鬆心情，讓粉絲看見她堅強的一面。貼文曝光後，立刻吸引大量好友與粉絲留言關心，不少人送上生日祝福同時也叮囑她好好休息，雖然這次生日發生意外，但也在關心與祝福中度過，讓她感受到滿滿溫暖。