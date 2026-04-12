我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YTR紀牛牛控訴UBER司機接單不載客。（圖／翻攝自紀牛牛IG@da_n__1101）

定位越來越遠 苦等10分鐘後改用其他平台

平台尚未回應個案 用戶質疑機制遭濫用

近年叫車平台普及，不過相關爭議也時有所聞，一名YouTuber紀牛牛近日在社群平台分享自身經驗，指出透過Uber叫車後，明明顯示司機即將抵達，實際卻遲遲未出現，甚至定位還逐漸遠離上車地點，疑似是要賺取他的「取消費」，事件曝光後引發網友熱議，也讓外界再次關注叫車平台的使用問題與保障機制。紀牛牛表示，當時叫車後系統顯示司機約2分鐘內可到達，但等待超過10分鐘仍未見車輛現身，打開定位查看後才發現司機不但沒有接近，反而往反方向移動，他因此判斷對方並無接送意圖，為避免耽誤行程，最終選擇改用其他叫車服務離開現場。然而由於平台規定一旦乘客主動取消訂單，可能需要支付取消費用，因此紀牛牛懷疑司機刻意拖延，試圖讓乘客自行取消以獲取費用，在雙方都未取消訂單的情況下，該筆行程竟持續超過4小時，期間司機定位一度停滯不動，距離上車地點甚至顯示仍需數十分鐘車程，疑似已停止接單卻未結束訂單。事件曝光後，不少網友留言表示曾遇過類似狀況，包括司機刻意不前往接送地點、繞路延遲，甚至直接要求乘客取消訂單等情形，部分使用者指出，在尖峰時段更容易發生此類問題，若自行取消還可能被收取費用，讓人感到無奈，也有網友質疑相關機制恐被少數司機利用，導致消費者權益受損。根據Uber現行規定，乘客在尚未配對司機前取消行程不會產生費用，但一旦完成配對，若在特定時間後取消，系統將依情況收取約30至40元的取消費。不過官方也說明，若司機未朝上車地點移動或抵達時間異常延遲，乘客取消可免收費。針對此次個案，目前平台尚未對外說明，相關爭議仍有待進一步釐清。