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中華職棒中信兄弟今（12）日打線大爆發，全場敲出19安、攻下14分，以14：4輕取樂天桃猿，終止近期的6連敗，開季前10場拿下2勝8敗為隊史最差紀錄。總教練平野惠一賽後表示，每天都在想著如何贏球、如何變強，好的結果自然會來；此役兄弟展現搶分的企圖心，首局就祭出短打戰術，是平野上任以來第9次，「取得『先制分』後贏球的機率會提高很多，今天賽前會議就有提到，絕對不能讓對方先得分。」兄弟最終在開季10戰拿下2勝8敗，總教練平野惠一賽後表示，「我們先承認，從開幕到現在沒辦法贏球這件事。然後再重新思考，要怎麼樣才能贏球，要怎麼樣才能變強，每天都在想這些事情。」平野直言，前幾場比賽內容其實都不錯，「所以其實大家不用擔心，好的結果自然會來。我們要思考的是，什麼事情是我們該做的，哪些點是可以做得更好的。」首局開路先鋒岳政華靠觸身球上壘，兄弟馬上啟用短打戰術，指示江坤宇做犧牲推進，是平野2024年執教以來，第9次在首局下達短打戰術，後續也靠著黃韋盛的安打與陳俊秀的3分砲先發制人。平野坦言，江坤宇的短打，就是為了想搶開局第1分，「因為取得『先制分』後贏球的機率會提高很多，之前的比賽，我們總是被對方先得分，所以今天賽前會議就有提到，絕對不能讓對方先得分。」兄弟此役得點圈11打數8安打，攻下11分，展現得分效率，團隊得點圈打擊率也從賽前的1成97提升至2成47，平野透露，此役打擊教練非常積極地給予指示，針對投手不擅長的球路去進攻，但平野同時也說，「我希望球員們能更有自覺，不用等教練講就能自己觀察、發現，並持續進步。」平野認為，此役選手有展現出強勢的一面，「希望可以持續下去，再進一步讓自己變得更好，把打擊內容做得更好。」