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中華職棒中信兄弟今（12）日打線大爆發，全場敲出19安、攻下14分，以14：4輕取樂天桃猿，終止近期的6連敗，老將陳俊秀單場3安「猛打賞」，首局貢獻3分砲拉抬球隊士氣。賽後陳俊秀表示，知道「象迷」很擔心球隊戰績，「兄弟球迷特別多，我覺得大家都要互相去Cover。」陳俊秀直言，從以前當兄弟對手時，就覺得「黃衫軍」是凝聚力很強的球隊，團隊意識很高，「我覺得大家一起一步一步往前進。」陳俊秀此役扛先發第4棒、一壘手，首打席就敲出全壘打，替兄弟先馳得點，總計此役4打數敲出3安，貢獻4分打點，賽後獲選單場MVP，就連總教練平野惠一都稱讚陳俊秀是最好的模範。陳俊秀賽後表示，「我覺得大家都很努力，這一場打完，大家也在研究下一場的投手，每一場大家都是花很多心思在每一個打席，今天剛好大家都有好的結果。」平野賽後受訪時透露，賽前有下達首局的搶分指令，剛好首局的分數都是陳俊秀打的，「我一直告訴自己，這分一定要拿下來。哪怕只有一分，就是先得分、先給對方有壓力，我們一定要比他們早先得分。」桃猿先發投手艾菩樂（Tyler Eppler）過去對兄弟投的順風順水，堪稱是「兄弟殺手」，但今日卻踢到鐵板，陳俊秀說，「教練給的策略，方向很明顯。今天大家在策略上，都還蠻穩定的，為了打下一顆球去研究。」近期兄弟勝少敗多，作為老大哥，陳俊秀也給學弟不少雞湯，「大家都是互相，提醒一下自己看不到、感受不到的東西，這樣團隊意識也會很高。」兄弟近年是爭冠常勝軍，今年開季卻陷到谷底，陳俊秀坦言，知道「象迷」在網路上討論球隊的戰績，「兄弟球迷特別多，我覺得大家都要互相去Cover。」陳俊秀直言，從以前當兄弟對手時，就覺得「黃衫軍」是凝聚力很強的球隊，團隊意識很高，「我覺得大家一起一步一步往前進。」