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中華職棒中信兄弟今（12）日打線大爆發，全場敲出19安、攻下14分，以14：4輕取樂天桃猿，終止近期的6連敗，三壘手黃韋盛打擊維持高檔，4打數敲出3安，打擊率提升至3成94。賽後黃韋盛透露，連敗這段期間，即便自己表現好，球隊沒贏球也開心不起來，但學長們不斷「灌雞湯」給予學弟鼓勵，「學長告訴我們，反正最差就是這樣子。如果什麼都不改變，可能就會這樣子一直下去。誰要跳出來挺身而出，大家都可以。」黃韋盛此役扛先發第3棒、三壘手，全場4打數敲出3安，打擊率提升至3成94。雖然球隊開季狀態不佳，但黃韋盛在個人打擊成績維持高檔，「沒有特別去練習什麼，每天都是做一樣的訓練，把教練團給我一些打擊運用身體的方式，每天多練一點，把這東西帶到比賽。」黃韋盛透露，比完賽後都會冥想，幫助自己的肌肉記憶好的感覺。黃韋盛坦言，球隊連敗自己當然會失落，即便自己表現好，球隊沒贏球，也開心不起來，「感覺好像沒有真的幫助到球隊，自己覺得也會蠻沮喪的。」黃韋盛透露，連敗期間，每天都有「今天不一樣」的感覺，「當下站進去打擊區的時候，就控制好我自己能做的，我相信保持這樣的感覺，其實不用去想結果，壓力就不會那麼大，好的表現自然就會出來這樣。」球隊今日終止6連敗，黃韋盛說，球隊其實這段期間團隊沒有到很低落，「學長們有Hold住，也告訴我們壓力不是年輕人在扛。」他透露，團隊都會有密切的開會，會講比較勵志的內容，「狀況不好、迷茫的時候有方法去面對，因為後面很難下定論，不要太快就放掉、一直低頭，這樣結果不會好，在場上就是勇敢去拚。」被問到學長們灌了什麼雞湯，黃韋盛說，「學長告訴我們，反正最差就是這樣子。如果什麼都不改變，可能就會這樣子一直下去。誰要跳出來挺身而出，大家都可以。沒下場的也可以把氣氛吵到最熱，讓一開始比較迷惘的一些學弟，可以比較快投入、抓到比賽的節奏。」黃韋盛透露，陳俊秀、王威晨、王政順以及詹子賢等學長都會「灌雞湯」，他笑說，「其實全部都會啦！這蠻簡單的，每個人都會說『加油』之類的。」黃韋盛直言，在低潮期間，一個擁抱或是「摸頭殺」，對學弟來說都會是很大的幫助，「當我們做得好的時候，又得到這樣的鼓勵，對我們來說會更有信心。」看到陳俊秀首局就敲出3分全壘打，黃韋盛笑說，「『還得是他』轟出去，今天賽前就講好，不管怎麼樣我們一定要先搶分，很開心第一局學長就幫我們做到。」