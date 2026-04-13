2025-2026 NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽於今（13）日迎來收官之戰，東區季後賽版圖正式洗牌。多倫多暴龍擊敗爛隊布魯克林籃網，靠著一場大勝成功奪下最後一張直通季後賽的門票；而費城76人與奧蘭多魔術則因戰績落後，必須從附加賽打起，爭取最後的晉級機會。底特律活塞拿下60勝的戰績，這是該隊時隔20年再度做到。而印第安那溜馬則因為傷兵，本季僅有19勝，創隊史新低。

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暴龍狂勝鎖定東區第5　老鷹跌至第6

在今日的收官戰中，多倫多暴龍於主場火力全開，以136：101輕取布魯克林籃網。由於原本排名第5的老鷹隊在收官戰吞敗，暴龍與老鷹戰績同為46勝36負，暴龍憑藉例行賽勝負關係優勢，成功升至東區第5名。老鷹則以第6名身分作收，兩隊均確定不用參與附加賽。

76人擊敗公鹿仍難逃附加賽　將與魔術正面對決

費城76人今日雖以126：106擊退密爾瓦基公鹿，但先前戰績落後過多，加上奧蘭多魔術今日以108：113惜敗給波士頓塞爾提克，兩隊戰績最終同為45勝37負。76人與魔術分別排名東區第7與第8，兩隊將在附加賽首輪直接對話，勝者將以第7種子身分晉級，季後賽首輪對決東區第2的塞爾提克。

附加賽另一組對決則由第9名的黃蜂（44勝38負）對陣第10名的熱火（43勝39負），黃蜂將擁有主場優勢。

▲暴龍憑藉例行賽勝負關係優勢，成功升至東區第5名。老鷹則以第6名身分作收，兩隊均確定不用參與附加賽。（圖／取自多倫多暴龍 X）
▲暴龍憑藉例行賽勝負關係優勢，成功升至東區第5名。老鷹則以第6名身分作收，兩隊均確定不用參與附加賽。（圖／取自多倫多暴龍 X）
活塞勇奪60勝稱霸東區　溜馬創隊史最差戰績

東區龍頭底特律活塞今日以133：121擊敗溜馬，以三連勝姿態強勢收官。活塞此役火力十足，里德（Naz Reid）11投全中轟下26分，康寧漢（Cade Cunningham）送出14次助攻。活塞本季最終戰績來到60勝22負，這是該隊時隔20年後再度達成單季60勝里程碑，將以第1種子身分靜候附加賽最終勝者。

反觀印第安納溜馬，上賽季甫闖入總決賽，本季卻因傷病等因素徹底崩盤，今日敗北後戰績定格在19勝63負，寫下隊史最差紀錄。

▲活塞本季最終戰績來到60勝22負，這是該隊時隔20年後再度達成單季60勝里程碑，將以第1種子身分靜候附加賽最終勝者。（圖／取自底特律活塞 X）
▲活塞本季最終戰績來到60勝22負，這是該隊時隔20年後再度達成單季60勝里程碑，將以第1種子身分靜候附加賽最終勝者。（圖／取自底特律活塞 X）
NBA東區季後賽對陣形勢總結

【附加賽對陣】
附加賽(1)： 76人（第7）VS 魔術（第8）—— 勝者為第7種子

附加賽(2)： 黃蜂（第9）VS 熱火（第10）

附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子

【季後賽首輪對陣】

活塞（第1）VS 附加賽(3)勝者

塞爾提克（第2）VS 附加賽(1)勝者

尼克（第3）VS 老鷹（第6）

騎士（第4）VS 暴龍（第5）

隨著東區排位正式出爐，季後賽激戰即將在附加賽結束後全面點燃。



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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...