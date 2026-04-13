隨著今（13）日NBA例行賽進入收官階段，東區季後賽首輪的對戰圖已正式定格。由於多倫多暴龍在今日關鍵戰役奪勝，加上競爭對手老鷹與魔術紛紛中彈落馬，暴龍成功在最後關頭反超升至東區第五，這也意味著他們將在首輪與第四種子克里夫蘭騎士展開對決。然而，對於擁有主場優勢的騎士而言，這組對戰組合卻充滿了不安因素，因為在本賽季的例行賽中，騎士面對暴龍竟交出0勝3敗的難堪紀錄，慘遭「橫掃」的陰影無疑為這系列賽增添了變數。

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騎士的矛與盾：後場核心對決禁區長城

騎士隊本季能穩居東區前段班，主要仰賴米契爾（Donovan Mitchell）頂級的單打與得分爆發力。這名超級球星在季後賽的高壓場景下，往往能憑藉個人能力接管比賽，是騎士進攻端的最大利器。防守端則由雙塔構建起全聯盟最具威懾力的禁區長城，卓越的護筐能力讓對手難以在籃下討到便宜。不過，騎士的隱憂在於鋒線身高與厚度，面對側翼高度驚人的球隊時，防守輪轉常顯得吃力。加上例行賽對戰全敗的心理壓力，如何調整心態並在首戰打出主場氣勢，將是騎士能否破除「剋星魔咒」的關鍵。

好消息是，自從全明星控衛哈登（James Harden）加盟騎士後，雙方便未在例行賽交手過，哈登的組織才華與經驗或許能與球隊擦出不一樣的火花，成為季後賽翻盤的關鍵變數。

北國軍團的鋒線海：暴龍機動性構築戰術優勢

多倫多暴龍之所以能成為騎士的天敵，關鍵在於其獨特的陣容組成。暴龍擁有一群具備身高、長臂且活動力極強的鋒線群，這種「全能換防」的體系極大地限縮了騎士後場雙衛的發揮空間，頻繁的壓迫與阻絕傳球路徑，是他們能三度擊敗騎士的成功配方。此外，暴龍擅長將比賽帶入混亂節奏，利用失誤後的快速反擊撕裂對手防線。儘管暴龍在進攻端的穩定性偶爾會出現波動，且缺乏像米契爾那樣具備絕對統治力的外線終結者，但他們強悍的對位優勢與板凳深度，已在例行賽中多次證明能有效癱瘓騎士的攻守體系。

「下剋上」警報？　騎士能否破除暴龍魔咒

這場東區 4、5名之爭被外界視為「首輪最可能出現下剋上」的系列賽。騎士固然擁有種子序優勢與季後賽經驗豐富的核心，但在數據面上顯然處於劣勢。暴龍能否延續「難纏對手」的角色，利用側翼優勢徹底封鎖騎士，抑或是騎士能及時調整防守策略並在禁區大做文章，這場戰術博弈將決定誰能殺出重圍，爭奪晉級次輪的門票。

📊2025-26賽季例行賽：騎士 vs. 暴龍交手紀錄

對戰日期 比分結果 勝隊 關鍵觀察
2025.11.01 騎士 101：112 暴龍 多倫多暴龍 暴龍展現強悍防守，騎士進攻端受挫
2025.11.14 騎士 113：126 暴龍 多倫多暴龍 暴龍進攻多點開花，寫下對戰最高分
2025.11.25 暴龍 110：99 騎士 多倫多暴龍 暴龍完成橫掃，騎士得分未破百
 

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楊博勛編輯記者

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