白沙屯媽祖進香第1天，直播數萬人線上隨行，今（13）凌晨起駕出發前往北港朝天宮，除了山邊媽之外，今年首度加入爐主媽同行，史上第一次「三媽合轎」，接近中午時更抵達大甲鎮瀾宮，形成罕見的「四媽相會」盛況，鎮瀾宮董事長顏清標親迎白沙屯媽祖，鑾轎將停駕到下午2時。《NOWNEWS》整理2026白沙屯媽祖進香行程表、時間路線、現在目前位置、GPS即時衛星定位、直播即時畫面一次看。
🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置
白沙屯媽祖進香最大特色之一，就是行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路線飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」。過去甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。
由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，進香隊伍將走哪條路、在哪裡休息，事前幾乎無法預測。想掌握媽祖最新動態，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時追蹤白沙屯媽祖與頭旗車的即時動向。
⬇️iPhone下載｜白沙屯 GPS 即時定位
⬇️安卓手機下載｜白沙屯 GPS 即時定位
⬇️GPS電腦版線上看
🟡2026白沙屯媽祖進香現場直播、路線即時影像
除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
◾白沙屯媽祖網路電視台直播
◾白沙屯拱天宮直播
◾苗栗後龍山邊媽祖直播
◾阿杰趴趴Go直播
🟡2026白沙屯媽祖進香！去程路線整理
📌4月13日第1天（周一）
02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇
03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮
04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠
05:23 停駕慈雲寺
06:10 停駕苑裡鎮農會
07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠
07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站
09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司
10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福
10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時
🟡2026白沙屯媽祖進香日期、遶境行程表
◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）
◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）
◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）
◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）
◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）
◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）
◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）
本文部分照片由「OSCAR｜高笠閎」授權提供，更多2026年白沙屯媽祖攝影紀錄。
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白沙屯媽祖進香最大特色之一，就是行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路線飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」。過去甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。
由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，進香隊伍將走哪條路、在哪裡休息，事前幾乎無法預測。想掌握媽祖最新動態，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時追蹤白沙屯媽祖與頭旗車的即時動向。
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除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
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📌4月13日第1天（周一）
02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇
03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮
04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠
05:23 停駕慈雲寺
06:10 停駕苑裡鎮農會
07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠
07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站
09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司
10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福
10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時
◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）
◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）
◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）
◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）
◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）
◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）
◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）
本文部分照片由「OSCAR｜高笠閎」授權提供，更多2026年白沙屯媽祖攝影紀錄。
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