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▲白沙屯媽祖進香首日，「粉紅超跑」中午停駕台中大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標親自接駕。（圖／「白沙屯拱天宮」粉專）

🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置

▲白沙屯媽祖13日中11時的即時位置在台中大甲鎮瀾宮，停駕至下午2時。（圖／翻攝畫面）

🟡2026白沙屯媽祖進香現場直播、路線即時影像

🟡2026白沙屯媽祖進香！去程路線整理

▲白沙屯媽祖進香首日中午就衝進台中大甲鎮瀾宮，可說是進香史上第一次「四媽相會」，現場信徒嗨翻。（圖／「白沙屯拱天宮」粉專﻿）

🟡2026白沙屯媽祖進香日期、遶境行程表

▲2026白沙屯媽祖進香行程表。（圖／白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖進香第1天，直播數萬人線上隨行，今（13）凌晨起駕出發前往北港朝天宮，除了山邊媽之外，《NOWNEWS》整理2026白沙屯媽祖進香行程表、時間路線、現在目前位置、GPS即時衛星定位、直播即時畫面一次看。白沙屯媽祖進香最大特色之一，就是行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路線飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，進香隊伍將走哪條路、在哪裡休息，事前幾乎無法預測。想掌握媽祖最新動態，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時追蹤白沙屯媽祖與頭旗車的即時動向。除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠05:23 停駕慈雲寺06:10 停駕苑裡鎮農會07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）