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曾榮獲世界級銀獎，打著「天然發酵、國際認證」名號的知名康普茶品牌「好菌好俊」，竟被查出涉嫌竄改有效期限、使用過期原料重新包裝販售，從健康飲品淪為黑心商品，引發外界譁然。檢調直指，業者不僅動手腳改標，甚至將過期產品「變裝」再上架，恐讓消費者在不知情下喝下問題飲品。「好菌好俊康普茶」是由金蘭食品第四代鍾淳仁與妻子林思瑜共同經營，主打天然活菌、長時間發酵，還曾宣稱獲得國際康普茶協會認證與競賽銀獎，在市場上頗具知名度。然而，桃園地檢署今（2026）年3月24日接獲通報，指該產品疑似有效期限標示不實，隨即指派民生專組檢察官指揮偵辦，並聯手桃園市調查處、桃園市政府衛生局及衛福部食藥署成立專案小組展開調查。經蒐證發現，鍾淳仁與林思瑜實際經營的松樹角公司及松角實業公司，涉嫌塗改鋁罐瓶底的有效期限標示，藉此延長產品銷售期限，另也被查出使用過期濃縮汁原料製作康普茶，甚至將已過期的鋁罐產品改裝至香檳瓶中，再透過實體門市與網路通路販售，試圖規避消費者察覺。專案小組於4月10日同步搜索位於桃園蘆竹區的公司廠房及鍾姓夫妻住處共3處，並約談夫妻2人及2名員工到案說明，同時查扣大批疑似過期原料與問題產品。檢察官於隔日凌晨複訊後，認定鍾、林2人涉犯《刑法》偽造文書、行使偽造準私文書、虛偽標記商品及詐欺取財罪，另涉違反《食品安全衛生管理法》販賣攙偽食品等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但暫無羈押必要，諭知鍾淳仁以100萬元交保、林思瑜30萬元交保，另2名員工各以5萬元交保。這起案件再度重創消費者對健康食品的信任。近來全台食安問題頻傳，從市場攤販集體中毒、便當店衛生爭議，到如今連標榜高端發酵飲品的品牌也爆出造假疑雲，顯示食安把關仍有漏洞。後續是否涉及更大規模流通、以及產品實際危害程度，仍有待檢調進一步釐清。