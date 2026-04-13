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▲中信兄弟的打者群這幾年在訓練上追求揮棒速度，也在休賽季被球隊派往美國學習，但「細膩」的得點圈攻擊策略，卻又是中信兄弟這幾年想要強化的部分。（圖／中信兄弟提供）

▲開季王牌洋投羅戈狀態不錯，肩傷歸隊的勝騎士也在休養後扛起2號先發，2人合計繳出31局、防禦率2.61。（圖／中信兄弟提供）

▲過往為了維持好戰績並且爭冠，仰賴多年的勝利方程式李振昌、蔡齊哲、吳俊偉、呂彥青等人，身上都有大小傷勢。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒2026年例行賽，目前進行上半季6分之1的賽程，各隊戰況激烈，有4支球隊的勝率超過5成，且就算排名第5的統一獅也僅距離上半季榜首的味全龍2.5場勝差，都在可追擊的範圍內。然而，過往的常勝軍中信兄弟開季卻陷入大低潮，前10戰僅有2勝8敗，是中信接手經營後的最差開季情形。這支近6年5度打入台灣大賽的強權為何陷入大低潮？投打戰力陷入瓶頸、團隊升降輪替保守，或許是最主要原因。中信兄弟在2024年引進Driveline訓練系統後，在打擊教練丹尼爾的操盤下，成為全聯盟純長打率最高的球隊，搭配原本就不錯的選球，確實增加了得分效率，該季總得分561分為全聯盟第2，再加上穩定的洋投先發群與團隊防守，最終拿到年度總冠軍，也確立了中信兄弟攻擊端朝向Driveline系統學習的概念。因此即便丹尼爾先後改任其他職務，甚至去年季後就轉投大都會小聯盟系統，球隊裡仍有其他Driveline系統出身的打擊教練，希望能延續訓練模式。「有效率攻擊」的現代棒球是希望能夠透過長打來取分，中信兄弟的打者群這幾年在訓練上追求揮棒速度，也在休賽季被球隊派往美國學習，但「細膩」的得點圈攻擊策略，卻又是中信兄弟這幾年想要強化的部分。去年球季中信兄弟由莎菈擔任一軍打擊教練，負責擬定賽前攻擊策略與臨場策略，當時所呈現的結果並不理想，讓去年下半季中信兄弟改採更保守的攻擊策略，希望創造更好的得分效率，下半季27次犧牲短打並列第1，就可看出教練團的選擇與前年不同。今年中信兄弟教練團改組，一軍攻擊策略任務改由2名日籍打擊教練西田明央與後藤駿太負責。球團期待西田明央跟後藤駿太才剛退役，能帶來開放且現代的風格，不過2名打擊教練與總教練平野恵一、整體球員之間仍待磨合。前5戰中信兄弟團隊在得點圈有人時，許多球員都有被要求反向攻擊的傾向，像過往喜歡拉打的曾頌恩、高宇杰、岳東華，拉打比例都只有25%、12.5%、21.4%，減少拉打導致強勁擊球變少，團隊BABIP僅有1成58。在例行賽進行的過程中，整體野手調度也較僵化。開幕戰擊球狀況不錯的先發外野許庭綸，連續2場未先發後才再進入先發名單，該場有長打表現後又再連3戰未先發；去年團隊OPS+142、全隊第2高的王政順，始終無法穩定進入先發名單，就算在小樣本裡面繳出5成打擊率卻還是未獲信任。再加上野手陣容一開始帶了4捕手，導致沒有足夠的外野手之下，讓王政順沒有適合上去代打的機會，都讓中信兄弟的攻勢欠缺臨門一腳。攻擊端無法給予分數支援，相對的中信兄弟投手群壓力更大。開季王牌洋投羅戈狀態不錯，肩傷歸隊的勝騎士也在休養後扛起2號先發，2人合計繳出31局、防禦率2.61；再加上本土王牌鄭浩均，開季2戰投12局、戰績1勝防禦率2.25，先發三本柱表現算穩定，但仍需要其他投手支援後段局數與其他輪值才行。目前中信兄弟牛棚投手防禦率5.25是全聯盟最差，就算先發投手再能壓制，打線沒能拉開比分，到比賽後半段要贏球仍很困難。過往為了維持好戰績並且爭冠，仰賴多年的勝利方程式李振昌、蔡齊哲、吳俊偉、呂彥青等人，身上都有大小傷勢。後續雖有再補進其他投手，但要扛起勝利組牛棚，不論威力與控球總是差了一些。本季嘗試讓余謙加入陳琥、伍立辰、陳冠穎的行列裡，但這4人都不是牛棚投手出身，也不是揮空率高的投手，勝利組出賽總在短局數高張力的情境裡，他們無法靠著自身球威去解決打者，只能透過不同的進壘點周旋，每場出賽的投球過程總很辛苦。中信兄弟其他的年輕牛棚投手選項，則在養成上出了問題。王奕凱原本是預期的最佳解之一，但過往展現的火球不復在，控球又始終不穩定，導致上一軍支援的機會不多；左投陳柏均同樣有不錯的速度，在二軍也有優異的揮空率，但控球同樣時好時壞。其他的年輕投手選項，包括鄧朝駿、林展樟，原本預期完成度較高的大專投手，進來後直接在二軍卡關；更別說像馮皓這樣的高中投手球速始終無法提升，都代表二軍投手指導方針需要檢討。本季中信兄弟將艾迪頓調為投手總監，是改善二軍投手指導的第一步，但牛棚可能還是要老面孔先撐場。現在蔡齊哲已開始復健賽、鄭凱文也開始拉投球數，在2人回歸之前，或許只能先靠洋投黎克在牛棚幫忙吃局數。然而黎克轉牛棚，先發輪值的空缺又是中信兄弟的另一道難題，魏碩成、盧孟揚、林暉盛與洋投陶樂、馬奎爾近期狀況同樣不佳，在李博登合約要價較高、韋禮加休賽季肩膀不適，土投、洋投內憂外患，都還待中信兄弟找到解決方式。