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▲方志友轉發楊銘威（左）在電影《乩身》的幕後花絮。（圖／方志友IG@beatricefang）

女星方志友與楊銘威於2015年結婚，育有一雙子女。不料上個月竟爆婚變，還傳出已透過律師進行離婚協議程序，讓外界都非常驚訝，而雙方至今都尚未正面回應消息。時隔近1個月後，今（13）日方志友的IG竟久違出現楊銘威的身影，特地PO出他出演電影《乩身》的幕後花絮，為對方宣傳，似乎在間接破除婚變傳聞。方志友今日轉發一段Netflix發出的《乩身》幕後花絮，裡面正是她日前傳婚變的老公楊銘威，與另一位藝人柯震東，這也是方志友在爆出婚變後，首次發出楊銘威的相關貼文。而方志友默默轉發，展現出力挺老公的姿態，也被猜測是在間接否認婚變的傳聞。事實上，方志友在爆出婚變後，雖然沒有做出回應，但仍有持續更新社群。日前她在IG分享了一段在家吃閨密送來「杜拜巧克力Q餅」的影片。不過有眼尖網友發現，方志友身後的冰箱除了家庭合照、生活點滴與可愛貼紙外，還有許多她與楊銘威過往的親密合影，充滿濃厚家庭氛圍的背景，被解讀為兩人關係並未如外界傳言般緊繃，猜測婚姻依舊穩定。也有網友認為，即便真的在處理離婚，雙方目前的互動應仍維持和平狀態。方志友在2014年拍攝《愛上兩個我》與楊銘威結緣並交往，隔年4月10日登記結婚，同年迎來長女，2017年再添一子，成為典型「先有後婚」的演藝圈夫妻。婚後他們一邊拍戲一邊育兒，被外界視為幸福家庭代表，但方志友也不避諱直言，婚姻本來就需要磨合，遠沒有外界想像得那麼完美。而結婚11年常常透過社群放閃的他們，上個月突爆出已達成離婚共識，正透過律師進行協議程序。據悉這段看似穩定的關係，早已因長期的性格差異，與育兒觀念不合出現裂痕，最終在一次酒後的激烈爭執下澈底爆發，對此雙方經紀人則低調回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」並沒有回應任何消息。