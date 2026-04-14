（更新時間4/14 10:38，新增：媽祖到彰化）2026白沙屯媽祖進香南下去程第2天，預計後（16）日中午前抵達北港朝天宮，今年超過46萬名香燈腳報名，直播更是數萬人線上隨行。白沙屯媽祖今（14）日凌晨2時自台中清水的笠毅工業起駕出發，沿途停駕清水紫雲巖、龍井區公所、大肚公有市場、興農公司，上午10時30分左右已走上大肚橋、進入彰化縣，空拍畫面相當震撼。《NOWNEWS》整理2026白沙屯媽祖進香行程表、時間路線、現在目前位置、GPS即時衛星定位、直播即時畫面一次看。
🟡2026白沙屯媽祖進香第2天！行程路線、停駕、駐駕地點一覽
白沙屯媽祖13日凌晨自苗栗拱天宮出發、前往北港朝天宮進香，預計周四（4月16日）中午11時前後抵達北港北辰派出所。8天7夜的徒步進香進入第2天，白沙屯媽祖今（14）日凌晨2時自過往停駕多次的笠毅工業股份有限公司起駕出發，一路南下，沿途停駕紫雲巖、清水正牌米糕莊、台中市龍井區公所、大肚公有零售市場門前、福懋油脂，在興農股份有限公司停駕時更發爐，現場一陣歡呼。
📌4月14日第2天（周二）累計22.97公里
02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發
02:44 停駕紫雲巖
03:07 停駕清水正牌米糕莊
03:30 停駕台中范陽堂神壇
03:42 停駕福宴國際創意美食
04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇
近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）
05:28 停駕海口聯合點心站
05:56 停駕台中市龍井區公所
07:16 停駕大肚公有零售市場門前
07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕
09:00 停駕福懋油脂股份有限公司
09:55停駕興農股份有限公司
🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置
白沙屯媽祖進香最大特色之一，就是行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路線飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」。過去甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。
由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，進香隊伍將走哪條路、在哪裡休息，事前幾乎無法預測。想掌握媽祖最新動態，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時追蹤白沙屯媽祖與頭旗車的即時動向。
⬇️iPhone下載｜白沙屯 GPS 即時定位
⬇️安卓手機下載｜白沙屯 GPS 即時定位
⬇️GPS電腦版線上看
🟡2026白沙屯媽祖進香現場直播、路線即時影像
除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
◾白沙屯媽祖網路電視台直播
◾白沙屯拱天宮直播
◾苗栗後龍山邊媽祖直播
◾阿杰趴趴Go直播
🟡2026白沙屯媽祖進香日期、遶境行程表
◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）
◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）
◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）
◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）
◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）
◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）
◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）
🟡2026白沙屯媽祖進香路線行程總整理
📌4月13日第1天（周一）累計37.1公里
02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇
03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮
04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠
05:23 停駕慈雲寺
06:10 停駕苑裡鎮農會
07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠
07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站
09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司
10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福
10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時
14:40 停駕南投三龍府紅壇點心站（設站台中）
16:18 駐駕笠毅工業股份有限公司，4月13日凌晨2時起駕
📌4月14日第2天（周二）累計22.97公里
02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發
02:44 停駕紫雲巖
03:07 停駕清水正牌米糕莊
03:30 停駕台中范陽堂神壇
03:42 停駕福宴國際創意美食
04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇
近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）
05:28 停駕海口聯合點心站
05:56 停駕台中市龍井區公所
07:16 停駕大肚公有零售市場門前
07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕
09:00 停駕福懋油脂股份有限公司
09:55停駕興農股份有限公司
本文部分照片由「OSCAR｜高笠閎」授權提供，更多2026年白沙屯媽祖攝影紀錄。
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白沙屯媽祖13日凌晨自苗栗拱天宮出發、前往北港朝天宮進香，預計周四（4月16日）中午11時前後抵達北港北辰派出所。8天7夜的徒步進香進入第2天，白沙屯媽祖今（14）日凌晨2時自過往停駕多次的笠毅工業股份有限公司起駕出發，一路南下，沿途停駕紫雲巖、清水正牌米糕莊、台中市龍井區公所、大肚公有零售市場門前、福懋油脂，在興農股份有限公司停駕時更發爐，現場一陣歡呼。
📌4月14日第2天（周二）累計22.97公里
02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發
02:44 停駕紫雲巖
03:07 停駕清水正牌米糕莊
03:30 停駕台中范陽堂神壇
03:42 停駕福宴國際創意美食
04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇
近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）
05:28 停駕海口聯合點心站
05:56 停駕台中市龍井區公所
07:16 停駕大肚公有零售市場門前
07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕
09:00 停駕福懋油脂股份有限公司
09:55停駕興農股份有限公司
白沙屯媽祖進香最大特色之一，就是行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路線飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」。過去甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。
由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，進香隊伍將走哪條路、在哪裡休息，事前幾乎無法預測。想掌握媽祖最新動態，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時追蹤白沙屯媽祖與頭旗車的即時動向。
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⬇️GPS電腦版線上看
除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
◾白沙屯媽祖網路電視台直播
◾白沙屯拱天宮直播
◾苗栗後龍山邊媽祖直播
◾阿杰趴趴Go直播
◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）
◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）
◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）
◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）
◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）
◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）
◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）
🟡2026白沙屯媽祖進香路線行程總整理
📌4月13日第1天（周一）累計37.1公里
02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇
03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮
04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠
05:23 停駕慈雲寺
06:10 停駕苑裡鎮農會
07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠
07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站
09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司
10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福
10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時
14:40 停駕南投三龍府紅壇點心站（設站台中）
16:18 駐駕笠毅工業股份有限公司，4月13日凌晨2時起駕
📌4月14日第2天（周二）累計22.97公里
02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發
02:44 停駕紫雲巖
03:07 停駕清水正牌米糕莊
03:30 停駕台中范陽堂神壇
03:42 停駕福宴國際創意美食
04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇
近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）
05:28 停駕海口聯合點心站
05:56 停駕台中市龍井區公所
07:16 停駕大肚公有零售市場門前
07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕
09:00 停駕福懋油脂股份有限公司
09:55停駕興農股份有限公司
本文部分照片由「OSCAR｜高笠閎」授權提供，更多2026年白沙屯媽祖攝影紀錄。
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