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根據《The Athletic》最新深度調查指出，洛杉磯天使與亞利桑那響尾蛇近期深陷一場精心策劃的贊助騙局。一家名為「Cremily」的冰淇淋公司在取得球場命名權與看板贊助後突然倒閉神隱，導致兩支球隊損失慘重，據信總損失金額高達240萬美元（約合新台幣7591萬）。這起騙局在2023年響尾蛇擊敗道奇隊的慶功宴上達到高峰。當時響尾蛇球員在主場泳池瘋狂慶祝，背景滿是Cremily的商標。該品牌當時承諾在5年內支付約230萬美金（約合新台幣7274萬），取得泳池命名權與球場攤位經營權；隨後更與天使隊簽下5年345萬美金（約合新台幣1.09億）的合約，沒想到這張總價值575萬美金（約合新台幣1.81億）的大餅，竟是看得到吃不到。天使球團指控，公司從2023年7月起便停止支薪，欠款金額超過40萬美元；響尾蛇隊也聲稱被拖欠了35萬美元。不過，根據離職球員與相關報導指出，這兩隊受騙的實際總額恐逼近240萬美金。這場騙局的核心人物是史蒂芬戴拉波塔斯（Steven Delaportas），他早在2006年與2008年就分別因破產隱匿及詐欺被法院裁定賠償超過200萬美金。員工形容他具備驚人的說服力，能把自己包裝成大企業家。內部員工揭露，公司內部呈現「幽靈工作」狀態，超過50名員工無事可做，每天只是坐著領薪水。更荒謬的是，公司宣稱的「法式生酮凍優格」，其實只是用機器故障、甚至產生凍傷的第三方廉價冰淇淋改標裝罐。隨著2023年中資金斷絕，這間空中樓閣般的公司迅速垮台，員工在沒領到遣散費的情況下被裁員。員工悲憤表示：「我每天上班都在哭。」這起事件也引發外界聯想幾年前休士頓太空人偷暗號醜聞及博弈產業全面滲入職棒後的信任問題。雖然法院通常不予受理博弈相關的損失賠償，但像Cremily這樣公然在職業體育殿堂行騙的案例，已嚴重打擊球迷與球團間的信任。