中華職棒37年例行賽持續進行，今（14）日共有2場比賽，開季前10戰吞下8敗的中信兄弟，今日回到大本營洲際棒球場，迎戰台鋼雄鷹，推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，目標搶下2連勝，雄鷹推出資深洋投後勁（Bradin Hagens）應戰；目前排名龍頭的味全龍，今日作客新莊球場，交手富邦悍將，推出對戰成績出色的「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall），2連敗的悍將則是推出21歲新秀左投陳品宏，頗有奇兵意味。《NOWnews》整理出4月14日中職兩地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月12日賽後）：
伍鐸掛帥戰老東家 悍將推出21歲菜鳥陳品宏
新莊賽事，悍將目前排名第3，今日推出21歲本土左投陳品宏先發，陳品宏2024年選秀第4輪入隊，曾在當年季末完成初登板，後援0.2局無失分，對手剛好是龍隊，去年都在二軍練功，無一軍出賽紀錄。陳品宏本季在二軍出賽1場，後援3.2局失1分，防禦率2.45。
龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率5.06。伍鐸去年對悍將拿下4勝1敗，對戰防禦率僅0.88，數據相當優異。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟目標2連勝 鄭浩均掛帥戰後勁
洲際賽事，兄弟目前仍排名聯盟墊底，今日推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.25。鄭浩均去年與對雄鷹拿下1勝，對戰防禦率2.57。
雄鷹目前排名第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率1.59。後勁去年與兄弟交手8場，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.98。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日新莊氣溫落在26至38度、降雨機率0%，洲際氣溫落在26至27度、降雨機率0%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|10
|7-3-0
|0.700
|-
|2
|台鋼雄鷹
|11
|6-4-1
|0.600
|1
|3
|富邦悍將
|9
|5-4-0
|0.556
|1.5
|4
|樂天桃猿
|10
|5-5-0
|0.500
|2
|5
|統一獅
|10
|4-5-1
|0.444
|2.5
|6
|中信兄弟
|10
|2-8-0
|0.200
|5
新莊賽事，悍將目前排名第3，今日推出21歲本土左投陳品宏先發，陳品宏2024年選秀第4輪入隊，曾在當年季末完成初登板，後援0.2局無失分，對手剛好是龍隊，去年都在二軍練功，無一軍出賽紀錄。陳品宏本季在二軍出賽1場，後援3.2局失1分，防禦率2.45。
龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率5.06。伍鐸去年對悍將拿下4勝1敗，對戰防禦率僅0.88，數據相當優異。
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洲際賽事，兄弟目前仍排名聯盟墊底，今日推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.25。鄭浩均去年與對雄鷹拿下1勝，對戰防禦率2.57。
雄鷹目前排名第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率1.59。後勁去年與兄弟交手8場，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.98。
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❗️今日新莊氣溫落在26至38度、降雨機率0%，洲際氣溫落在26至27度、降雨機率0%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。