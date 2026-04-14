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⚾2026年中職戰績表（截至4月12日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 10 7-3-0 0.700 - 2 台鋼雄鷹 11 6-4-1 0.600 1 3 富邦悍將 9 5-4-0 0.556 1.5 4 樂天桃猿 10 5-5-0 0.500 2 5 統一獅 10 4-5-1 0.444 2.5 6 中信兄弟 10 2-8-0 0.200 5

▲味全龍伍鐸生涯面對老東家富邦悍將拿下20勝，對戰成績相當優異。（圖／味全龍提供）

❗️今日新莊氣溫落在26至38度、降雨機率0%，洲際氣溫落在26至27度、降雨機率0%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（14）日共有2場比賽，開季前10戰吞下8敗的中信兄弟，今日回到大本營洲際棒球場，迎戰台鋼雄鷹，推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，目標搶下2連勝，雄鷹推出資深洋投後勁（Bradin Hagens）應戰；目前排名龍頭的味全龍，今日作客新莊球場，交手富邦悍將，推出對戰成績出色的「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall），2連敗的悍將則是推出21歲新秀左投陳品宏，頗有奇兵意味。新莊賽事，悍將目前排名第3，今日推出21歲本土左投陳品宏先發，陳品宏2024年選秀第4輪入隊，曾在當年季末完成初登板，後援0.2局無失分，對手剛好是龍隊，去年都在二軍練功，無一軍出賽紀錄。陳品宏本季在二軍出賽1場，後援3.2局失1分，防禦率2.45。龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率5.06。伍鐸去年對悍將拿下4勝1敗，對戰防禦率僅0.88，數據相當優異。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網洲際賽事，兄弟目前仍排名聯盟墊底，今日推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.25。鄭浩均去年與對雄鷹拿下1勝，對戰防禦率2.57。雄鷹目前排名第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率1.59。後勁去年與兄弟交手8場，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.98。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網