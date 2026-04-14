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李敏鎬被誤會Gay 《個人取向》同居孫藝真幫買衛生棉

李敏鎬介紹 《花樣男子》爆紅、韓版道明寺

南韓男神李敏鎬經典作品《個人取向》將於4月15日起在緯來戲劇43頻道重播，這部當年播出時話題十足，不但是李敏鎬繼《花樣男子》（韓版：流星花園）之後接下的回歸大作，女主角更是找來孫藝真擔綱，一段他幫她買衛生棉、煮薑茶、揉肚舒緩生理期的橋段，也讓李敏鎬成為當年的暖男代表。《個人取向》是李敏鎬在《花樣男子》爆紅後接下的重要作品，與孫藝真搭檔話題十足，他在劇中飾演建築師，為了拿下美術館案子接近女方，好方便研究她父親建造的韓屋構造，孫藝真以為他是Gay便讓他住進她家，兩人在零防備的相處下慢慢發展出感情。劇情中，李敏鎬為孫藝真奔波買衛生棉、煮薑茶、揉肚舒緩生理期，讓旁邊的女學生報以羨慕眼光，使得播出後也為李敏鎬創下暖男人設；開場淋浴戲也話題滿滿，但孫藝真一開始因為誤會性向對他完全無感，直到後期才逐漸動心。今年38歲的李敏鎬是童星出身，2006年曾與當今的一線女演員合作過，包含朴寶英《祕密的校園》、文彩元《奔跑吧，鯖魚》、朴敏英《我是老師》等作品中擔任配角，還曾在《愛情餐歌》、《玉琳的成長日記》演出小角色，默默撐過5年無名時期。他靠不同類型戲劇一路累積實力，因此成功拿下KBS電視劇《花樣男子》的男主角具俊表（道明寺）角色，以招牌捲髮造型掀起熱潮，一舉爆紅翻身成青春明星，甚至連日本原作粉都認為他是最貼近道明寺形象的人。李敏鎬在大紅之後休息了一段時間，隨後於2010年以MBC的《個人取向》回歸，劇中飾演被誤認為Gay的男子，與孫藝真同居展開誤會情節，而那間房子又正好對他負責的專案非常重要，於是他被迫隱瞞身分，李敏鎬也因為該劇，與孫藝真展現絕佳的默契與演技。