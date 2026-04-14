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▲陳玉蓮曾是金庸本人最認可的經典小龍女，近年來已很少出現在公眾活動上，日前她的最新照片公開，讓粉絲感到驚喜。（圖／摘自微博）

▲劉德華（右）與陳玉蓮主演的《神鵰俠侶》，獲原作者金庸高度肯定，成為觀眾心中的經典。（圖／摘自微博）

▲陳玉蓮的民初造型也十分美麗。（圖／摘自IG@chanyuklinonline）

香港影視界最經典的「小龍女」陳玉蓮，近年來淡出演藝圈，生活也維持低調，卻仍讓粉絲想念不已。近日她的新照在網上公開，只見氣色看起來很不錯、氣質依舊高雅，影迷又驚又喜。陳玉蓮當年與劉德華主演的《神鵰俠侶》曾在香港開出平均收視達62%的驚人佳績，她最為人熟知的除了曾是周潤發舊愛、他還為她尋短外，莫過於被傳中兩次六合彩頭獎、獎金逾億港元（約合台幣4.03億），而她始終沒正面承認。金庸名著《神鵰俠侶》推出過不少影視版本，許多觀眾印象最深的仍是劉德華與陳玉蓮的組合，連原作者金庸都大讚陳玉蓮是最神似的小龍女。陳玉蓮也曾演過《天龍八部》的王語嫣，一度是TVB紅牌花旦，在台灣也受到歡迎，瓊瑤的最後一部電影《昨夜之燈》也用她當女主角。周潤發曾因為她提分手，一度傷心到喝清潔劑，當時是香港娛樂界的超級大新聞，而她現在生活無虞，被傳說是兩度中六合彩頭獎，獎金超過1億港幣，她都不置可否，也從不高調炫富。陳玉蓮有種清冷的氣質，不像一些美女紅星溫柔婉約，使得她扮演冰山美人型的小龍女格外對味。她很年輕就在TVB劇集中亮相，《楚留香》、《倚天屠龍記》都有她還算青澀時期的模樣。進入1980年代，她突然變得亮麗、搶眼，被分派的角色戲分也越來越重，甚至當上第一女主角。那時周潤發在TVB的聲勢亦如日中天，傳兩人聚少離多讓她萌生分手的打算，周潤發無法挽留她，一時想不開將清潔劑與消毒液混合，喝進肚子裡，所幸及時送醫才撿回一條命。雖然如此強烈手段要挽回戀情，陳玉蓮還是跟周潤發分手，接著陳玉蓮結識了美國商人陳超武，一度嫁給他到了美國居住、也暫離香江演藝圈，最後卻又回了香港，婚姻以離異告終。周潤發則經歷了和余安安的閃結、閃離後，跟第二任妻子陳薈蓮相守至今。陳玉蓮後來受訪曾表示，如果不是當年兩人戀情結束，周潤發也不會遇到真正能幫到他的陳薈蓮，陳玉蓮也自認沒辦法像陳薈蓮一樣，助他走上國際，一切都是最好的安排。至於陳玉蓮兩度中六合彩頭奬，她本身從來沒承認過，只有含蓄回答：「這部分不好說，中獎當然會開心。」看起來也並未否認，只是她並不高調，沒有走到哪兒都穿金戴銀，而且常參與慈善活動，也許就是這些善行幫她累積出深厚的福份，才能迎來兩次讓所有人羨慕的好運。搭配她66歲近照的文字寫道：「為大家帶來了遲來的復活節禮物。」粉絲大讚她亮麗如昔。