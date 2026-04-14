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馬英九文教基金會內鬥風波持續，日前臨時召開董事會，說明前執行長蕭旭岑涉嫌違反財政紀律的調查報告，直指帳目中有來源不明的捐款，馬英九更表示痛心疾首，對此，前立委邱毅臉書發文，認為整起事件恐怕只是「茶壺風暴」，被有心人士操作，逐漸升高為政治鬥爭。馬英九稱有台商捐款基金會但未入帳，等同認為蕭旭岑污了這筆錢，要將蕭旭岑法辦，但蕭旭岑強調馬英九很多事情忘記了，他清清白白沒污任何一分錢，並表示尊重調查、不再多做回應，雙方說法南轅北轍。邱毅推測，整起事件可能是有台商捐款給基金會的錢，因為馬英九有需要，因此指示蕭旭岑「緊急調用」，但事後馬英九忘記了，加上黨內有人為奪權，因此刻意挑撥，導致雙方誤會擴大。邱毅直言，蕭旭岑近期在黨內嶄露頭角、受到鄭麗文重用，不只擔任副主席，還在鄭習會大出風頭，引發內部忌憚，甚至可能牽動賴清德陣營的政治操作。他推測有人想要回到馬英九的權力核心，得先鬥倒蕭旭岑，而馬英九則是「小肚雞腸又昏庸」，因此演變成政治風暴。他警告背後恐有「政治黑手」介入，而這把火會成為燎原之勢，更擔憂蕭旭岑恐成為第二個蔡正元。