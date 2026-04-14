中華職棒台鋼雄鷹今（14）日作客台中洲際球場，首局就給中信兄弟先發投手「美美」鄭浩均重拳，「大王」王柏融敲出3分砲，本季第3轟、生涯99轟出爐，距離生涯百轟只剩下一步。雄鷹首局打完取得4：0領先。

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王柏融棒打鄭浩均　生涯第99轟出爐

雄鷹目前以6勝4敗1和排名聯盟第2位，今日作客洲際，交手兄弟王牌投手「美美」鄭浩均。首局雄鷹打線就狙擊鄭浩均，一出局後曾子祐、吳念庭、魔鷹接連敲安，雄鷹先馳得點，取得1：0領先。第5棒王柏融把握得點圈機會，鎖定首球，一棒將球送上右外野看台，這支3分砲替雄鷹來開比數，取得4：0領先。

王柏融本季打擊回升　返台3年百轟里程碑剩一步

王柏融這支3分砲是本季第3轟、生涯99轟，離生涯百轟倒數1支。王柏融2018年球季後行使旅外球員資格，轉赴日本職棒日本火腿隊發展，離台時留下中職生涯86轟。

2024年王柏融返台發展，第1個球季敲出6轟，去年只出現4轟，本季王柏融打擊狀態回升，今日賽前累積10場出賽，36打數敲出10安含2轟，貢獻10分打點，打擊率2成78。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...