我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管第一球成功壓制讓魔鷹打得不紮實，卻因球點偏軟形成一支內野安打掉1分，但錢可倫隨即穩住陣腳，連續解決後續兩位打者守住該半局。（圖／中信兄弟提供）

▲錢可倫對於自己能夠「超進度」達成目標並在首戰繳出好投感到相當欣慰。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟投手陣容再添左投新戰力！在今（14）日對戰台鋼雄鷹的賽事中，年僅21歲的左側投錢可倫迎來一軍生涯處女秀。他在先發投手鄭浩均崩盤之際臨危受命，不僅成功在滿壘局面下止血，更對「柏融大王」王柏融投出職棒生涯首次三振，優異的表現成為今日黃衫軍低迷戰況中的一大亮點。本場比賽兄弟先發投手鄭浩均狀態不佳，主投不滿4局便遭敲出9支安打（含1支全壘打）、投出3次四壞球，痛失8分退場。錢可倫在第四局上、滿壘的極端壓力下登板救援，一軍生涯面對的第一位打者就是台鋼強打魔鷹（Steven Moya）。儘管第一球成功壓制讓魔鷹打得不紮實，卻因球點偏軟形成一支內野安打掉1分，但錢可倫隨即穩住陣腳，連續解決後續兩位打者守住該半局。其中在對決第二位打者王柏融時，錢可倫展現優異球威，順利拿下職棒生涯首次奪三振，精彩表現也引發讓兄弟球迷為他喝采。錢可倫今日主投1又2/3局無失分，使用21球面對7打席，被敲2支安打，投出1次三振，沒有失分。完成今天的投球任務，退場時兄弟0：8落後，他無關勝敗。此前錢可倫曾表示，接到升一軍通知的第一反應是「驚訝」，隨後轉為興奮，並第一時間打電話給母親分享喜悅。「我的目標就是希望上半季能升上一軍，」錢可倫對於自己能夠「超進度」達成目標並在首戰繳出好投感到相當欣慰。出身嘉義大學的錢可倫身高186公分，具備良好的左投身材優勢，今日的表現無疑為兄弟教練團在後援左投的調度上增添了極大信心。錢可倫是左投，而且投球姿勢是側投，節奏比較怪異，擅長的球路有曲球、滑球、切球。雖然球速不快，但身材高大、且可以利用打者對他不熟悉的優勢，在本場賽起到壓制作用。